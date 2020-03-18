Gamze Özçelik kimdir Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan'ı görmesini yasakladı!

Oyunculuk ve modellik kariyerini noktaladıktan sonra yardıma muhtaç çocuklara yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş'ın çocukları Murathan'ı görmesini engellediği iddia edildi. Mahkeme kararı ile Pektaş'ın oğulları Murathan'la görüşmesini yasaklattıran Özçelik'in böyle bir kararı neden aldırdığı ise henüz bilinmiyor.

Pektaş oğlunu göremeyecek

Milliyet Gazetesinin haberine göre: Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasakladı.

Uğur Pektaş haberi 'Survivor' dönüşü aldı

Ekranlara ara verdikten sonra TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor'a katılan Uğur Pektaş ise adada yaşadığı sakatlıktan sonra diskalifiye edildi. Ülkeye yeni dönen Pektaş ise eski eşinin aldırdığı kararı İstanbul'a geldiğinde aldı. Öte yandan taraflardan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, 2008 yılında evlenmiş, 2 sene sonra ilk çocukları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 26 Aralık 2011 yılında ise boşandı.

Gamze Özçelik kimdir?

Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. 1999 yılında katıldığı Elite Model Look’ta İpek güzeli, 2000’de katıldığı Miss Turkey’de ise 2. güzeli seçildi. Aldığı ödüllerin ardından oyunculuğa ağırlık veren Gamze Özçelik, Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yaptı.

Bir döneme damga vuran Serseri dizisinde Okan Yalabık ve Erkan Petekkaya ile başrolü üstlendi. Arka Sokaklar dizinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle tanındı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 19 Haziran 2008 tarihinde Büyükada’da evlendi. 2011 yılında boşanan çiftin Murathan Pektaş adında bir oğlu var.