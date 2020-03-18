''Sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan'ın koronovirüs önlemi Twitter'da trend oldu

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılarak 7 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte hızla önlem alınmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan durumun ciddiyetine ilgi çekerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sayan, acilen sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini söyledi.

''Fatura ödemeleri dondurulmalı''

Şarkıcılığın yanı sıra TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz isimli programda sunuculuk yapan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini söylerken bu süre zarfında esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Sayan, paylaşımda şu sözlere de yer verdi: "İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli... Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğal gaz vb tüm ödemeler dondurulmalı. Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı. Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli. Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp devlet, millet kol kola tek yumruk olur tedbirlerimizi alıp bunun da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle."

Paylaşımı kısa sürede trend oldu



Seda Sayan'ın yaptığı paylaşım binlerce kişi tarafından desteklendi. Hatta Sayan'ın koronavirüs önlemleri hakkındaki paylaşımı Twitter'da trend oldu.