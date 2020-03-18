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Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda diskalifiye edildi!

Survivor'da yarışmaya sonradan katılan İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, adaya uyum sağlayamadığı için diskalifiye edildi.

Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda diskalifiye edildi!
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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor, dün akşam elemenin yaşandığı son bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ada şartlarına uyamayan bir ismin yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi. Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katılan ancak ada şartlarına uyum sağlayamayan İlayda'nın diskalifiye edildiğini duyurdu. 

''Adapte olamayınca pes etti''

Acun Ilıcalı yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan ancak ada şartlarına uyum sağlayamayan İlayda'nın diskalifiye edildiğini şu sözlerle duyurdu: "İlayda Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği için devam edemeyecek. Kendisi ada şartlarına alışamadığını ve devam edemeyeceğini açıkladı" İlayda'nın diskalifiye edilmesiyle yarışmaya yeni isimler katılacak.

Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda diskalifiye edildi!

Meryem yarışmaya devam edebilecek mi? 

Öte yandan Meryem'in sakatlığı hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, Meryem'in önümüzdeki hafta içerisinde yarışmaya devam edebileceğini söyledi.

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