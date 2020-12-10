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Selülit için egzersiz nasıl yapılır düzenli uygularsanız sonuca inanamaycaksınız!

Çoğu kadının kabusu durumunda olan selülitlerden evde yapacağınız basit birkaç hareketle kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yapmanız gerekenler!

Selülit için egzersiz nasıl yapılır düzenli uygularsanız sonuca inanamaycaksınız!
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Tüm kadınların kabusu olan selülitlerden evde yapacağınız egzersizlerle kurtulmak istemez misiniz? Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. Peki selülit geçiren egzersizler nasıl yapılır? İşte sizi selülit derdinden kurtaracak en etkili 3 egzersiz.

SQUAT

Bu hareketi dumbbel ya da kettlebell kullanarak da yapabilirsiniz. Ağırlıklı ya da ağırlıksız bir şekilde bacaklarınızı kalça genişliğinde açarak ayakta başlangıç pozisyonunuzu alın. Yavaşça dizlerinizi bükerken kalçanızı geriye doğru vererek yere çömelin. Dizlerinizin ayak parmak uçlarınızın önüne geçmemesine dikkat edin. Hareketi uygularken sırtınız dik ve karnınız içeride olmalı. Burada 5 saniye kadar kalıp tekrar ayağa kalkın. Hareketi 3 set 12 tekrar olacak şekilde uygulayabilirsiniz.

LUNGE

Bir ayağınız önde diğer ayağınız geride olacak şekilde iki dizinizi de 90 derece bükerek harekete başlayın. Sırtınız dik, karnınız içeride ve bacak kaslarınız sıkı olmalı. Bu pozisyonu 5 saniye koruyup daha sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Her iki bacak için 3’er set 12 tekrar yapın.

GLUTE BRİDGE

Sırt üstü yere uzanın dizlerinizden bacaklarınızı kırarak ayaklarınızı kalçalarınıza doğru yaklaştırın. Kollarınızı iki yanınıza kalçanıza doğru yere koyun. Karın kaslarınızdan karnınızı içe alarak bel boşluğunuzu doldurun ve kalçalarınızla karnınızı yukarı doğru kaldırın. Burada 5 saniye kadar durup yavaşça kalçalarınızı yere indirin. Hareketi 15 tekrar 3 set olarak uygulayın.

 

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