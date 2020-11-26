Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterinin değişimi ağızları açıkta bıraktı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 13. yeni bölümüyle 27 Kasım Cuma akşamı TV8 ekranlarında olacak.

Alya yeni görüntüsüyle izleyicinin karşısına çıkacak

Dizide yaşam öyküsüyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısında olacak. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla gelecek.

Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Melisa Sözen ise son defa seyirci karşısına çıkacak.

İşte Alya'nın yeni imajı...