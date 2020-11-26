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Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır tam bir şifa deposu!

Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kış aylarında içinizi ısıtacak şifa deposu olan bu çorbaya sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz?

Terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır tam bir şifa deposu!
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Kışın soğuk geçen günlerinde hasta olmamak için enfes bir sebze çorbası tarifine ne dersiniz? Şifa deposu sebzelerin bir araya geldiği bu lezzet hem hazmı kolaylaştırıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Tam bir kış dopingi olan bu çorba kış hastalıklarına karşı bir kalkan görevi üstleniyor. Yapımı oldukça basit olan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Peki terbiyeli sebze çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme lstesi ve hazırlanışı ile terbiyeli sebze çorbası tarifi! 

Malzemeler:

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 adet kuru soğan, 2 adet havuç, 1 adet kırmızı dolmalık biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak, 2 dal taze soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 6 su bardağı su

Terbiyesi için;

1/2 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı, 3-4 damla limon

Hazırlanışı:

Yağı derin bir çorba tenceresinin içerisinde güzelce kızdırın. Ardından soğanları içerisine atarak yumuşayana kadar kavurun. Daha sonra malzemeleri sırasıyla içerisine 1'er dakika arayla ekleyin; havuç, dolmalık kırmızı biber, kereviz sapı, kabak ve doğranmış taze soğan.Baharatları da ekleyerek iyice karıştırın. 6 su bardağı suyu tencereye ilave ederek kaynamaya bırakın.Kaynamaya başladığında terbiyesini tavada hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan terbiyeyi kaynayan çorbanın içerisine yavaş yavaş ekleyin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

 

 

 

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