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Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in estetik pişmanlığı bu acıyı bilsem yaptırmazdım!

Kaşlarını kaldırmak için estetik yaptıran oyuncu Akasya Asıltürkmen, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. "Bu acıyı bilsem yaptırmazdım" diye konuştu.

Oyuncu Akasya Asıltürkmen'in estetik pişmanlığı bu acıyı bilsem yaptırmazdım!
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Akasya Asıltürkmen, geçtiğimiz günlerde kaş kaldırma estetiği yaptırdı. Göz kapaklarının düşüklüğünden şikayetçi olan ve bunu ortadan kaldırmak isteyen Asıltürkmen, yaşadığı zorlu süreci göstermek için kızaran gözlerini ve bandajlı yüzünü paylaştı.

"Bu acının dörtte birini bilseydim yaptırmazdım"

Fotoğrafını paylaşıp yaşadıklarını anlatan Akasya Asıltürkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; on gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım. Söyleseydik kaçardınız da dedi bu arada tatlı arkadaş."

"Tırsa tırsa yaptırdım"

"İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Hayır, pandemi yüzünden iptal edemezdim çünkü doktorumun bir senelik takvimi zaten doluydu. O yüzden tırsa tırsa gittim yaptırdım. Beklemediğim şeyler aslında iyi oldu, bekleseydim yine girmezdim. Bu arada kimsenin korktuğu ürktüğü yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz.

"Bunu yirmi senedir istiyordum"

Aslında şeytan diyor ilk günkü halini koy da, şimdi IG fotoğrafı kaldırır falan diye koymuyorum. Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, öz güveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkışıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu yirmi senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın hepsini paylaşacağım, takipte kalın anacım!"

 

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