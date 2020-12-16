Soğuk havalarda koşu yaparken nelere dikkat edilmeli dar kıyafetler seçin!

Kışın düşünülenin aksine aslında vücudumuz daha fazla kalori yakar. Soğuk havalarda sporunuza ara vermeyerek zayıflamayı kolaylaştırabilirsiniz. Kışın koşu yaparken neler yapılması gerektiğini merak ediyorsanız tavsiyelerimize göz atmanızda fayda var. Soğuk havalarda koşarken dikkat etmeniz gereken birçok durum vardır. İşte soğuk havalarda koşarken dikkat edilmesi gerekenler...

Eller ve ayaklar

Kışın spor yaparken üşümeyi durdurmanın en kısa yolu el ve ayakları sıcak tutmaktır. Kış aylarında koşarken elbette su geçirmez koşu ayakkabıları giymelisiniz. Bunun yanı sıra spor eldivenlerinizi de yanınıza almayı unutmamalısınız. Elleriniz ve ayaklarınız sıcaksa çok saha rahat bir koşu antremanı gerçekleştirebilirsiniz.

Kıyafetlerin kumaşına dikkat

Spor kıyafetleriniz diğerlerine göre her zaman daha fazla ter emici özelliğe sahip olmalıdır. Spor esnasında çok fazla terleriz ve terin kıyafet tarafından emilebiliyor olması sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Ter emici olmasının yanı sıra kışın spor yaparken giydiklerinizin soğuk havalara özel tasarlanmış olması gerekir.

Dar kıyafetler seçin

Soğuk havalara özel tasarlanmış, yüksek ter emici kıyafetlerden sonra ikinci önemli konu spor yaparken giydiklerinizin dar olmasıdır. Soğuk havalarda cildinize yakın spor kıyafetleri ısıyı hapsedecek ve vücut sıcaklığını düzenleyecektir. Bol parçalar giyildiğinde ise cilt hava ile temas edecek ve vücut sıcaklığı dengesiz hale gelecektir.

Soğukta koşmak yalnızca uygun şekilde giyinmediğinizde tehlikelidir

Soğuk havada koşmak canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Sıcak hava yürüyüşlerinin bile yapamayacağı bir enerji yükselmesine neden olabilir. Kış aylarında yapacağınız tempolu koşulardan yararlanmanın, kendinizi güvende tutabilmenin yolu ise uygun kıyafetlerden geçiyor. "Nasılsa terleyeceğim, ısınacağım" mantığı ile hareket edip ince spor kıyafetleri giymemelisiniz.

İnce birkaç katman giyinin

Tek kat kalın bir kıyafet yerine de ince birkaç katman giymeniz daha sağlıklı olacaktır. Böylece çok bunaldığınızda bir katmanı çıkarabilir, biraz rahatladıktan sonra tekrar giyebilirsiniz.

Ayrıca eve döner dönmez bir dakika bile beklemeden ıslak kıyafetlerinizi çıkarmalısınız.