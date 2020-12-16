Çay demlemenin püf noktaları neler çayınıza lezzetli aromalar ekleyin!

15 Aralık günü tüm dünyada Uluslararası Çay günü olarak kabul edilip kutlanıyor. Çay bizim kültürümüzün de olmazsa olmazlarından. Başta Doğu Karadeniz olmak üzere tüm Türkiye'de bol miktarda tüketilen çayınızı daha lezzetli bir hale getirmek ellerinizde. İşte lezzetli çay demlemenin püf noktaları!

Damak tadınıza uygun çayları seçin

Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de şüphesiz ki çay seçimi. Çayınızı alırken, seçeceğiniz markalar arasında büyük farklar olması kaçınılmazdır. Damak tadınıza uygun olan çayı bulup, doğru demleme teknikleri ile çayınızı demleyin.

Demleme süresi önemli

Çayın demlenme süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir. Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısığa alın ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.

Çayı demlikte kaynatın

Çay demlerken kullanabileceğiniz tekniklerden biri çayı demlikte kaynatmaktır. Çayı demliğe aldıktan sonra, demliği ocağa koyun ve kaynama aşamasına gelmeden bir süre bekletin. Daha sonra demliği bir kenara alın ve 1-2 dakika beklettikten sonra demlenmesi için ocağa alın.

Suyun çok kaynar olmamasına dikkat

Suyun çok kaynar olması çayın tadını kaçırır. Bu nedenle, çay demlemek için kullanacağınız bir diğer teknikte suyu kaynattıktan sonra hemen demliğe dökmeyin. Suyun soğumasını bekleyin ve daha sonra çayı kaynattığınız suyun içine ekleyin.

Karanfil ekleyebilirsiniz

Çayınıza bazı aroma vericiler ekleyin. Karanfil, çaya daha farklı bir tat verir. Karanfili, çayın demlenme aşamasında demliğe atın, kokusunu salmasını bekleyin ve. Eğer karanfil seven biriyseniz, birkaç karanfil tanesini rahatlıkla atabilirsiniz. Karanfilin yanı sıra, tarçın ya da vanilya da çay demlerken kullanabileceğiniz aroma vericilerdendir. Özellikle kış mevsiminde içinizi ısıtacak aromatik çaylar yapmak isterseniz, kendinize özel tarifler yaratabilirsiniz.