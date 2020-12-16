Pastane usulü elmalı kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Bugün ağızda dağılan enfes bir elmalı kurabiye tarifi hazırladık. Pastanelerden almaya alışık olduğumuz görselliği ve tadıyla büyüleyen elmalı kurabiyeyi evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Pastane usulü elmalı kurabiye tarifi ile damaklarda yer edecek, çay saatlerini şenlendirecek kurabiyeler hazırlayacaksınız. Gelin pastane usulü elmalı kurabiye tarifinin yapılışına birlikte göz atalım...

Malzemeler:

250 gram margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

2 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

İçi için:

3 adet rendelenmiş elma

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

İlk olarak rendelenen elma, tarçın ve şeker küçük bir tencereye alınıp orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyunca ceviz de konulur. Hamuru için bir yoğurma kabına margarin, yoğurt, pudra şekeri ve diğer tüm malzemeleri ekleyerek ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda yoğrulur. Hazırladığımız hamuru buzdolabında 20 dakika dinlendiriyoruz. Hazır olan hamur 5 bezeye ayrılır. Her beze altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde açılır. Hamuru pizza dilimi şeklinde 8 eşit parçaya bölün. Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyarak sigara böreği sarar gibi sarınız. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriniz. Afiyet olsun.