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Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır sırrı sosunda!

Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır yalancı tavuk kalamar tarifine hayran kalacaksınız. İşte yapılışı...

Yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır sırrı sosunda!
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Meze sofralarının en çok sevilen lezzetlerinden kalamarı tavuk versiyonuyla denemeye ne dersiniz? Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yalancı tavuk kalamar tarifi sizi ve sevdiklerinizi mest edecek. Bu tarifin lezzetinin kalamara benzemesinin nedeni sosunda kullanılan malzemeler. Peki yalancı tavuk kalamar nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane yalancı tavuk kalamar tarifi...

Malzemeler:

Tavuk için:

500 gram tavuk göğsü
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

1 şişe soda (maden suyu)
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı un
1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı:

Tavuk göğüslerini julyen doğrayıp derin bir kaba alın. Üzerine, pul biber, kekik, tuz ve karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Ayrı bir kapta 1 yumurtayı çırpın ve üzerine maden suyunu ekleyin. Kabartma tozu ve unu ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı tavukların üzerine döküp karıştırın ve buzdolabında bir saat dinlendirin. Yağı tavaya alıp kızdırın. Buzdolabından çıkardığınız tavukları kızgın yağda güzelce kızartın. Kızarttıktan sonra fazla yağlarını süzdürerek kağıt havlunun üzerine alın. Ardından da servis tabağına aktarın. Afiyet olsun.

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