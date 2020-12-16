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Şarkıcı Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u 24'üncü ölüm yıldönümünde andı!

Minik Serçe Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u, 24'üncü ölüm yıldönümünde sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraflarıyla andı.

Şarkıcı Sezen Aksu, büyük aşkı Onno Tunç'u 24'üncü ölüm yıldönümünde andı!
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Usta sanatçı Sezen Aksu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Onno Tunç ile fotoğrafını, 'İsyancı' şarkısının sözlerini ekledi. 

"Sen bir isyancıydın kırdın geçtin"

Aksu, Onno Tunç'un 24'üncü ölüm yıldönümü anısına paylaştığı fotoğrafına "Sen bir isyancıydın kırdın geçtin, gözlerin bakardı deli deli." şarkı sözlerini not düştü.

"Onno, gün aşırı rüyamdadır"

Sezen Aksu, Onno Tunç'la, Atilla Özdemiroğlu ile çalıştığı dönemde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 1984 yılı 'Sen Ağlama' albümünden 1991 yılı 'Gülümse' albümüne kadar Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı. Aksu, Onna Tunç için duyduğu aşkla ilgili, "Onno Tunç'suz bir gün geçmiyor. 21 yıl oldu bir günümü geçirmedim onsuz. 21 yıldır günaşırı rüyamdadır" demişti.

Onno Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

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