Squat yapmanın faydaları neler kalçaları dikleştiriyor!

Squat yapmanın faydaları neler? Squat nasıl yapılır? Squat yapmanın püf noktaları neler? Bacakları ve kalçaları hızlıca şekle sokmanın sırrının squatta olduğunu biliyor muydunuz? Daha dik ve sıkı kalçalara sahip olabileceğiniz, kalça ve baldırlarda yağ birikmesini önleyen bu hareketin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım.

KALÇALARI DİKLEŞTİRİYOR, BACAKLARI SIKIŞTIRIYOR

Squat üst bacak, arka bacak ve kalçayı güçlendiren ve kas kütlesini arttıran bir harekettir. Squat egzersizinin amacı kilo verdirmek değildir. Bedenin alt kısmının güçlendirilmesini ve sıkılaştırılmasını sağlamaktadır. Siz de vücudunuzun alt kısmını şekillendirmek istiyorsanız squat egzerisizi yapabilirsiniz.

SQUAT NASIL YAPILIR?

Doğru squat hareketi için öncelikle ayak açıklığınızı bulmalısınız.Başınınız dik ve bakışlarınız ileriye doğru olmalı.Göğsünüzü yukarıda tutup ayaktayken nefes alıp, yere çömelirken verebilirsiniz. Belinizi çok kıvırmadan doğal pozisyonunda hafif düz tutmaya çalışın. Kendi gücünüze ve kondüsyonunuza göre kalça ve basenleriniz yere paralel veya inebildiğiniz kadar aşağıya gelebilir. Bu noktada dizlerinizin ayak uçlarının önüne geçmediğinden emin olun. Yukarıdan baktığınızda parmak uçlarınızı görebiliyor olmanız gerekiyor.Ayak tabanlarınız yere düz bassın ve ağırlığınızı topuklarınıza verin.