search menu
search
close

Squat yapmanın faydaları neler kalçaları dikleştiriyor!

Squat yapmanın faydaları neler? Squat nasıl yapılır? Kalçaları dikleştiren squatın bilinmeyen faydalarını ve nasıl yapıldığını sizler için araştırdık.

Squat yapmanın faydaları neler kalçaları dikleştiriyor!
-A A+

Squat yapmanın faydaları neler? Squat nasıl yapılır? Squat yapmanın püf noktaları neler? Bacakları ve kalçaları hızlıca şekle sokmanın sırrının squatta olduğunu biliyor muydunuz? Daha dik ve sıkı kalçalara sahip olabileceğiniz, kalça ve baldırlarda yağ birikmesini önleyen bu hareketin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. 

KALÇALARI DİKLEŞTİRİYOR, BACAKLARI SIKIŞTIRIYOR 

Squat üst bacak, arka bacak ve kalçayı güçlendiren ve kas kütlesini arttıran bir harekettir. Squat egzersizinin amacı kilo verdirmek değildir. Bedenin alt kısmının güçlendirilmesini ve sıkılaştırılmasını sağlamaktadır. Siz de vücudunuzun alt kısmını şekillendirmek istiyorsanız squat egzerisizi yapabilirsiniz. 

SQUAT NASIL YAPILIR? 

Doğru squat hareketi için öncelikle ayak açıklığınızı bulmalısınız.Başınınız dik ve bakışlarınız ileriye doğru olmalı.Göğsünüzü yukarıda tutup ayaktayken nefes alıp, yere çömelirken verebilirsiniz. Belinizi çok kıvırmadan doğal pozisyonunda hafif  düz tutmaya çalışın. Kendi gücünüze ve kondüsyonunuza göre kalça ve basenleriniz yere paralel veya inebildiğiniz kadar aşağıya gelebilir. Bu noktada dizlerinizin ayak uçlarının önüne geçmediğinden emin olun. Yukarıdan baktığınızda parmak uçlarınızı görebiliyor olmanız gerekiyor.Ayak tabanlarınız yere düz bassın ve ağırlığınızı topuklarınıza verin. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ten rengine koyu gelen fondöteni açmanın en pratik yöntemi! Ten rengine koyu gelen fondöteni açmanın en pratik yöntemi!
Makyaj
Diyetteyken bu hataları sakın yapmayın! Diyetteyken bu hataları sakın yapmayın!
Diyet
En Güncel Galeriler
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Tarkan 20 milyon TL'lik kazancı elinin tersiyle itmiş!
Tarkan 20 milyon TL'lik kazancı elinin tersiyle itmiş!
Kemal Doğulu Armağan Çağlayan'a itiraf etti!
Kemal Doğulu Armağan Çağlayan'a itiraf etti!
Show Tv Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım'dan ilk kareler...
Show Tv Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım'dan ilk kareler...
Haluk Levent'ten '99 Gölcük depremi' itirafı: Hayatımın en bilinçsiz
Haluk Levent'ten '99 Gölcük depremi' itirafı: Hayatımın en bilinçsiz
Agüzları açık kaldı! Oyuncuların bölüm başı ücretleri şaşırttı
Agüzları açık kaldı! Oyuncuların bölüm başı ücretleri şaşırttı
Önceki Haberler
İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı!
İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
İşte doğada bulunan en etkili adet söktürücü!
Maydonozun bu faydası inanılmaz!
Maydonozun bu faydası inanılmaz!
Evinizdeki dar alanlar için pratik çözümler!
Evinizdeki dar alanlar için pratik çözümler!
Yok gibi makyaj yapmak için bu yöntemlere ihtiyacınız var!
Yok gibi makyaj yapmak için bu yöntemlere ihtiyacınız var!
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Bir kahvaltı klasiği: Soğanlı yumurta
Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor!
Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor!
Böbrekte taş oluşumunu önlüyor!
Böbrekte taş oluşumunu önlüyor!
Yorumlar