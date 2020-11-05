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Vücudu güçlendirmek için yapılan hareketler neler köprü egzersizini deneyin!

Sıkı ve fit bir görünüm için vücüdu güçlendiren hareketler birçok insan tarafından internette araştırılıyor. Vücudu güçlendiren hareketleri biraraya getirdik!

Vücudu güçlendirmek için yapılan hareketler neler köprü egzersizini deneyin!
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Vücudunuzu hem görünüş olarak hem de çabuk kırılgan olmayan güçlü bir vücuda sahip olmak istiyoruz. Ancak her ne kadar bu isteklerimizin karşılığında çok fazla çalışmamız gerektiği düşüncesi olsa bile 5 temel hareketle hem fit bir görünüm hem de güçlü bir vücuda sahip olabilirsiniz. Elmaelma.com olarak hazırladığımız vücudu güçlendiren temel egzersizlere göz atarak egzerizlere hemen başlayabilirsiniz!

Köprü egzersizi

Köprü egzersizi ile bedenininizin alt kısımlarını güçlendirin. Düz bir zemine uzanın ve boynunuzun altına bir havlu koyun. Ayaklarınız ve başınız yerde sabit kalmalıdır. Omurgalarınız dümdüz bir şekilde vücudunuzu aşağı yukarı şekilde indirip kaldırın. Bu hareketi 10-15 kez yapın.

Deadlif ile bel ve bacakları güçlendirin

Bel ve bacakların güçlenmesini bu hareket ile sağlayabilirsiniz. Ağırlık ile bu egzersizi yapabilirsiniz. Ağırlığı çömelir vaziyette kaldırıp indirin. Kalçanız geride olmalı ve ağırlığı bel seviyenize kadar kaldırmalısınız. Bu yöntemi 10 kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Incline dumbell lateral raises egzersizi

Bu ağırlık kaldırma hareketi ile omuz ve kol kaslarınız güçlenir. Kollarınızı yana doğru kanatlarınızı açarak dumbellı kaldırın. Bu hareketleri 4 set 12 kez yapmanız durumunda omuzlarınızın güçlenmesini ve sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

Omuz kasları için...

Omuz kaslarını geliştiren en etkili yöntemlerden biri dumbell presstir. Dumbellı her iki elinize alıp yukarı aşağı kaldırın. Bu hareketi 4 sette uygulayın.

Karın ve bacak kaslarının gelişimi için...

Bu hareket ile karın kaslarınızın ve bacak kaslarınızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu hareket için de yüksek bir yere ihtiyacınız var. Sandalyede oturarak da yapabilirsiniz. Bacaklarınızı yukarı kaldırın ve karnınızı sıkarak bacaklarınızı yukarı aşağı biçimde indirip kaldırın. 4er set ile 15-20 kez tekrar edin.

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