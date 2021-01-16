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Şarkıcı Doğuş'un yeni mesleği ne kozmetik sektörüne adım attı!

Bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan olan Doğuş, yeni mesleği ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı kozmetik sektörüne adım attı.

Şarkıcı Doğuş'un yeni mesleği ne kozmetik sektörüne adım attı!
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Bir döneme damga vuran şarkıcılardan biri olan Doğuş yeni mesleği ile herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, kozmetik sektörüne adım attığını duyurdu. Markasına güvendiğini belirten Doğuş, "Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KOZMETİKTE SES GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Markasına güvendiğini belirterek sözlerine başlayan Doğuş, "6 aydır bu proje var. Yabancı bir firma ile kendi markamız olan Daxx Cosmetic ile çalışıyoruz. Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ürünler çıkardığımıza inanıyorum. Kolonyamızda E vitamini var. Parfümle kolonyalarımız var. Gece gündüz kremimiz var." diye konuştu.

 "YAPTIĞIM HER İŞ İLE GURUR DUYUYORUM"

Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" dedi.

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