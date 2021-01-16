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Patlıcanlı pilav tarifi tadına doyum olmaz!

Patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? 'Pilavında patlıcanlısı mı olurmuş' demeyin! Bu lezzete hayran kalacaksınız!

Patlıcanlı pilav tarifi tadına doyum olmaz!
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Patlıcan severler buraya! Pilavlı patlıcana sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Sofralarınıza assolist gibi gelecek bu şahane lezzet sizi tadıyla mest edecek! 'Patlıcanlı da pilav mı olurmuş' dediğinizi duyar gibiyiz! Önyargılarınızı bir kenara bırakın! Bu şahane lezzet karşısında mest olacaksınız. Peki patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? gelin size parmaklarınızı yedirecek patlıcanlı pilav tarifinin nasıl yapıldığına beraber bakalım. 

MALZEMELER: 

2 su bardağı baldo pirinç,1 adet soğan,2 diş sarımsak,2 adetpatlıcan,1/3 demet maydanoz,1 yemek kaşığıtereyağ,1/2 su bardağı kızartma yağı,1 çay kaşığı yeni bahar,1 yemek kaşığı dolmalık fıstık,1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber,1 çay kaşığı şeker,1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: 

Patlıcanları yıkayıp, soyun ve tuzlu suya koyun.Pirinçleri, akan su berraklaşana kadar yıkayın.Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ve maydanozları ince ince kıyın.Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp sıkın. İster uzun uzun, ister ortadan ikiyebölüp dilimleyerek kesin.Kızgın yağa atıp kızartın. Çok yumuşamasına izin vermeyin çünkü daha pilavla pişecekler. Kızardıktan sonra bir havlu kağıdın üzerine alıp fazla yağını süzdürün.Yağsız bir sahanda dolma fıstıklarını kokuları çıkana kadar kavurup kenara alın.Pilav tenceresine tereyağını koyun, yanmaması için 3-4 damla zeytinyağı da ekleyin. Önce soğanları koyun ve kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsakları ekleyin. 2-3 dakika o şekilde kavurduktan sonra en son yıkanmış pirinçleri ekleyin ve pirinçler kavrulana kadar kontrollü ateşte kavurmaya devam edin.Pirinçler kavrulduktan sonra baharatını, şekerini, tuzunu, fıstıklarını ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyin, şöyle bir çevirip kenara alın.Pilav tenceresini boşaltın. Dibine patlıcanları dizin, üzerine pirinç karışımını koyun ve 3 su bardağı sıcak suyu ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.Pirinçler suyunu çekince ocağın altını kapatın, demlenmesi için en az 15 dakika verin ve sonra bir tabağa ters çevirerek patlıcanlı pilavı çıkarın.

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