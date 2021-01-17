Peynirli krep nasıl yapılır leziz mi leziz!

Evinizdeki malzemelerle kahvaltılarınızda şölen yaratabilirsiniz. Pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarifi arayanların imdadına yetişecek olan peynirli krep tarifinin tadına doyum olmuyor! Bu krep tarifini beyaz peynirle hazırladık dolayısıyla içerisine tuz koymadık. Peki peynirli krep nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte peynirli krep tarifi...

Malzemeler:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

4-5 dal maydanoz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

125 gram ufalanmış beyaz peynir

Yapılışı:

Derince bir kaba yumurtaları kırın. Üstüne sütü ve unu ekleyip güzelce karıştırın. Peyniri ufalayın ve ince doğranmış maydanozu da ekleyerek karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edin. Yapışmaz tabaklı bir tavaya her seferinde 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökerek bir kepçe hazırladığınız karışımdan alın yayın. Her iki tarafını da güzelce pişirdikten sonra bir servis tabağına alın.

Tüm malzemeleri bu şekilde hazırlayın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!