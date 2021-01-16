Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanıdığımız Alparslan Özmoll'un yeni imajı takipçilerini şaşırttı. Saç rengini ve stilini değiştiren Özmol'un son halini takipçileri tarafından çok beğenildi.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyada hakkında çıkan yalan haberlerde her gün vefat ettiği haberi verilen Özmol'un yeni imajı, sosyal medyada gündem oldu. Saç rengini ve stilini değiştiren Özmol, son paylaşımıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin rolü ile tanınan Alparslan Özmol, 19 Nisan 1976'da Almanya Hamburg'da doğdu.

ALPARSLAN ÖZMOL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çocuklar Duymasın (Hüseyin, TV Dizisi, 8 Sezon, 2002-2004, 2010-2013, 2017-2018)

Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü, Sinema Filmi, 2016)

Hep Yek (Adem, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Kundakçı Bahattin, 2014-2015)

Laz Vampir Tirakula (Damar Osman, Sinema Filmi, 2012)

Çorap Söküğü (Alparslan, TV Dizisi, 2008)

Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Pulsar (Hırsız Mecit, TV Dizisi, 2008)

Hakkını Helal Et (Emin, TV Dizisi, 2007)

Düş Yakamdan (Hıdır, TV Dizisi, 2007)

Sınav (Kantinci Seyfo, Sinema Filmi, 2006)

Güldünya (General Siton, TV Dizisi, 2006)

Saklambaç (Satır, TV Dizisi, 2005)

Çocuklar Ne Olacak (Çaycı Hüseyin, TV Dizisi, 2004)

En İyi Arkadaşım (Astıra, TV Dizisi, 2004)

İşte Özmol'un yeni imajı: