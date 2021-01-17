Küvet pozunu paylaşan Deniz Akkaya, takipçisinin yorumuna ateş püskürdü!

Son dönemde açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimlerden Deniz Akkaya, bu kez bir paylaşımında takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

Paylaşımına gelen yorumuna ateş püskürdü

Deniz Akkaya, bu sefer de küvet pozuna yapılan yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sert tepki gösteren Deniz Akkaya, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" ifadelerini kullandı. Akkaya'nın bu cevabı sosyal medyada olay oldu.

SMA hastaları için söyledikleri eleştiri aldı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemez Olsam programına konuk olan eski manken Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin sözleri uzun süre gündemde kalmıştı. Akkaya, programda, SMA hastası çocuklar için gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Mustafa Sandal için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" demişti.