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Vücudu şekle sokan 3 egzersiz fit bir görünüm için...

Vücudu şekle sokan egzersizler neler? Bu egzersizleri düzenli olarak uygularsanız kısa süre içerisinde vücudunuz şekle girecek. İşte yapmanız gerekenler!

Vücudu şekle sokan 3 egzersiz fit bir görünüm için...
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Artık zayıf vücut eskisi kadar popüler değil. Günümüzde daha kıvrımlı ve hatlı vücutlar daha çok beğenilmeye başlandı. Dümdüz inen bir vücutsa pek beğenilmemeye başlandı. Siz de vücudunuzun düz olmasından şikayetçiyseniz ve vücudunuzu şekillendirmek istiyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Size enereceğimiz 3 bazit egzersiz hareketiyle sizde vücudunuzu şekillendirebilecek, istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz. İşte tüm yapmanız gerekenler! 

1. SQUAT

Vücudunuzu şekle sokacak en etkili egzersizlerden bir tanesi squattır. Squat vücuttak tüm kasların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Yoğun olarak ön, arka bacak, kalça, baldır, bel ve karın kaslarını çalıştıran bu hareket omuz ve sırt kaslarını da çalıştırmada oldukça etkilidir. Sadece 3 set halinde 12 tekrar şeklinde hareketi uygulayabilirsiniz. 

2. ŞINAV

 Vücudun hemen hemen bütün bölgelerini çalıştıran şınav hareketinde yere uzanmış haldeyken avuç içlerinizi açarak vücudunuzu yukarı doğru indirip kaldırın. Karın kaslarını sıkıp belinizi düz tutmak hareketi doğru yapmanıza yardım eder. 10 tekrar ve 2 set halinde şınav çekebilirsiniz.Vücudunuzun kısa süre içerisinde şekkilenmesine yardımcı olan bir başka hareket ise şınavdır. Unutulmaması gereken tek nokta bu hareletlerin düzenli olarak uygulanmasıdır. 

 3. İP ATLAMA

 Vücudunuzu kısa süre içerisinde şekillendirecek en etkili hareketlerden bir tanesi de ip atlamadır. İp atlayarak hem metabolizmayı hızlandırabilir hem de kaçalarınızı şekle sokabilirsiniz. Tüm kasları çalıştıran bu etkili hareket için parmak uçlarında zıplamak ve topuğu yere temas ettirmemek gerekir. 

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