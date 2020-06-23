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Serel Yereli parkta verdiği cesur pozlarla olay oldu!

Londra'da yaşayan Serel Yereli, önceki gün arkadaşlarıyla parka giderek güzel havanın tadını çıkardı. Yereli, parkta verdiği göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Serel Yereli parkta verdiği cesur pozlarla olay oldu!
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Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitimi için Londra'da bulunan Serel Yereli, dün Hammersmith'te arkadaşlarıyla açık alanda zaman geçirdi.

Bikinisiyle verdiği pozları paylaştı

Bir ara sıcaktan bunalan ünlü isim, bluzunu çıkartarak içine giydiği bikinisiyle güneşlendi. Her anını 368 bin takipçili Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Serel Yereli'nin olay pozları...

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