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Aldatmanın önüne geçmenin 4 tüyosu ihmalkar davranmayın!

Aldatmanın önüne geçmek ve işlerin aldatılma noktasına gelmemesi için ihmalkar davranmayarak 4 tüyoya göz atın deriz!

Aldatmanın önüne geçmenin 4 tüyosu ihmalkar davranmayın!
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Elbette hiiç bir ilişkiyi bitirmek için başlanmaz ancak ilişkinin gidişatından görmek istemediğiniz bazı durummlara tanık olabilirsiniz. Aldatmak ilişkiyi en derinden sarsan konulardan bir tanesidir. Neden aldatıyoruz bunu hiç kendinize sordunuz mu? Aldatmak bazen bir seçimdir bazende hastalıklı bir ruh halidir. Çiftler ilişkisinden beklentisini bulamayınca ilgiyi ya da ihtiyacı olan şeyi dışarda bulur ve bu durumun ortaya çıkmasıyla bazı ilişkiler bitmeye mahkum kalırken bazılarıda ilişkiyi kurtarmak için bir şans daha verirler. Bu durumda ilişkiyi düzeltmek ve sorunu ortadan kaldırmak için hala bir şansınız olabilir! Aldatmamak ve aldatmayı engellemek için işte Elmaelma.com okurları için tüyolar!

Aldatmanın Önüne Geçebilirsiniz!

İlişkide mutsuz olan çitfler ilişkiyi bitirmek yerine bazıları 'Onu kaybetmeyi göze alamam' deyip ilişkisinde tatmin olmadığı konuları tamamlamak için aldatma eğiliminde bulunabilirler. Bu noktada aldatmanın önüne geçmenin altın kuralı mutlu olmak ve mutlu etmektir. İlişkide mutsuz olmak sorunların karşılıklı olarak çözülmemesi zamanla sorunların birikmesine neden olabilir. 

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İhmalkar Davranmayın!

İlişkide veya evlilikte ilk zamanlardaki o heyecan zamanla yerini monotonluğa bırakabilir. Elbette her zaman çok özenli davranın özel ilgi sağlayın diyemeyiz ancak hepimiz biliyoruz ki tatlı dil yılanı deliğinden her zaman çıkarır. Eşinize veya sevgilinize ne kadar değer verdiğinizi ifade ederek aranızdaki tutku ve aşkı her zaman canlı tutmaya özen gösterin!

Empati Kurun!

Her ilişkide zamanla bir takım anlaşmazlıklae ve tartışmalar olabilir. Bu durumlarda haklı olduğunuz konularda bile onun düşüncesine önem verdiğinizi belirterek yumuşak bir dil kullanmaya çalışın. Aşk, mutluluk ve sevgi her konuda aynı fikirde olmanızı gerektirmez ancak farklı konuların aranıza girmesini de izin vermeyin!

Azarlama ve Küçümsemelerden Kurtulun!

Evlenirken veya bir ilişkiye başlarken beni asla bırakmaz düşüncesine asla kapılmayın. Bir ilişkinin temelini saygı güven ve sevgi ayakta tutar. Partnerinizle tartışma anında veya herhangi bir konuda azarlama, küçümseme veyahut kişiliğine yönelik eleştirel hakaretler onu gururunu zedeler bu tarz konulardan uzak durun!

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Kıyaslamalar Uzaklaştırır!

İlişkide veya evliliğinizde partnerinizi başkalarıyla kıyaslayan cümlelerden uzak durun. Karşınızdaki kişiyi hayatınıza alırken her haliyle kabul ettiğinizi kendinize hatırlatın. Karşınızdaki kişinin kusurlarını yüzüne vurmak yerine empati kurun!

Editörden Not; Mutlu bir ilişki için çiftler arasında güvenin sağlanması oldukça önemlidir. Aldatmak elbette bri çok kişi için telafisi edilecek bir konu değildir ancak herkes aynı olmamakla beraber yapılan her hata da aynı değildir. Bazen gitmek gerekir bazen affetmek! Eğer ki ilerke keşke demeyeceğiniz bir hatayı affediyorsanız etrafınızdaki insanların ne dediğine kulaklarınızı kapatın.

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