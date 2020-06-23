Sevgilisiyle tatilde olan Eda Ece siyah bikinisiyle objektiflere yakalandı!

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durdurulan Eda Ece, 1 Haziran'la birlikte başlayan normalleşme süreciyle soluğu Bodrum'da aldı. 30. yaş gününü dostlarıyla kutlayan Eda Ece, siyah bikinisiyle objektiflere takıldı.

Deniz ve güneşin tadını çıkardı

Posta'nın haberine göre: Eda Ece ertesi gün de erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla tekneye binip denize açıldı. Doğum günü kutlamasına teknede devam eden güzel oyuncu, yakınlarıyla keyifli zaman geçirdi. Cennet Koyu'na demirlenen tekneden sık sık suya atlayan Eda Ece, bol bol yüzüp güneşlendi.