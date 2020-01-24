Buz küpünün cilde faydaları neler daha parlak görünüm sağlıyor!

Buz küpleri cilde uygulandığında sivilceleri geçirmekten, aknelere, cilde parlaklık kazandırmaktan, güneş yanıklarını iyileştirmeye pek çok fayda sağlıyor. Siz de evde kolaylıkla cildinize buz küpleri uygulayabilirsiniz. İşte buz küpü uygulamasının cilde faydaları...

Cilde parlaklık veriyor



Sağlıklı ve kusursuz bir cilt için buz küplerini günlük bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Soğuk uygulaması cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur, kırışıklıkları ve erken yaşlanmayı engeller. Ayrıca büyük gözenekleri azaltır ve ciltteki fazla sebum üretimini en aza indirir.

Sabah yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra, ince bir havluya geçirilmiş buz küpleriyle cildinizi ovalayın. Bunu buz küpleri eriyene kadar yapın ve daha sonra kurulayıp nemlendiricinizi uygulayın.

Sivilcelerin geçirir

Henüz çıkmakta olan bir sivilceniz varsa buz küpleri ile soğuk kompres uygulayın Cilde buz küpleriyle yapılan soğuk kompres uygulaması, ciltteki kan dolaşımını artmasını sağlar. Ayrıca açık gözenekleri küçültmeye, sivilcelerin neden olduğu iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Buz küplerini temiz bir beze sarın ve sivilcenin olduğu bölgeye birkaç saniye hafifçe bastırın. Birkaç dakika bekleyin, ardından tekrar uygulayın. İşlemi 3 veya 4 kez tekrarlayın. Bunu günde iki kez yapın.

Güneş yanıklarını iyileştirir

Güneş yanığını hızlı bir şekilde tedavi etmek için buz küpleri etkili bir yöntemdir. Ancak aloe vera buz küplerini bir arada kullanmanız sizin için ek fayda sağlar. Aloe vera, güneş yanığı ile ilişkili ağrıyı hafifletebilecek yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

Bir buz kabına aloe vera jeli doldurun ve dondurun. 1 veya 2 aloe vera buz küpünü ince bir havluya sarın ve yanmış bölgeye yerleştirin. Yanığın verdiği rahatsızlığı azaltmak ve rahatlatmak için günde 2-3 kez tekrarlayın.

Göz altı torbalarını düzeltir

Gözlerin altında koyu halkalar varsa deneyebileceğiniz hızlı bir tedavi buz küpleri olacaktır. Hem salatalık hem de gül suyu buz küpleri göz altı torbalarının tedavisinde oldukça faydalı. Soğuk kompres, aşırı yorgun görünümlü gözlerin görünümünü önemli ölçüde iyileştirir.

1 salatalığın suyunu çıkarın, buz tepsisine dökün ve dondurun. Salatalık küplerini ince bir havluya sarın ve gözlerin altına uygulayın. 5 ila 10 dakika yapın, sonra ılık suyla yıkayın. Bunu günde birkaç kez yapın. Alternatif olarak, buz kalıplarına gül suyu dökün ve dondurun. Gül suyu kalıplarını da aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

Yüz temizleyicisi görevi görüyor

Evde yüz temizleyici buz küpleri yapmak için salatalık suyu ve baldan faydalanabilirsiniz. Salatalık cilt için yatıştırıcı, bal da en iyi doğal nemlendiricilerdendir.

1 salatalığı ezin ve püre haline getirerek bal ile karıştırın. Karışımı buz kabına döküp dondurun. Donmuş küpleri ince bir havluya sarın ve buzlar eriyinceye kadar yüzünüzde gezdirin. Hemen durulamadan önce karışımı cildinizde 5 ila 10 dakika arasında bekletin.

Buz küplerini cilde sürerken bunlara dikkat!

Buz küpleri kullanırken, cildinizde çok uzun süre tutmayın.

Buz küplerini doğrudan yüzünüzde kullanmayın. Cildin altındaki hassas kılcal kan damarlarının kırılmasına ve aynı zamanda donmasına neden olabilir.

Buzları her zaman temiz bir beze sarmanız önemle tavsiye edilir.