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Üç malzemeli un kurabiyesi nasıl yapılır kıyır kıyır bir tat!

Üç malzemeli un kurabiyesi, bütçeyi zorlamayan, az malzemeli enfes tatlılardan. Nefis un kurabiyesi tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Üç malzemeli un kurabiyesi nasıl yapılır kıyır kıyır bir tat!
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Ağızda dağılan, kıyır kıyır yapısıyla un kurabiyeleri birçoğumuzun vazgeçemediği tatlar arasında yer alıyor. Çayın, kahvenin ve soğuk içeceklerin yanında keyifle tüketeceğiniz üç malzemeli un kurabiyesi tarifini sizin için hazırladık. Tereyağı, pudra şekeri ve un ilavesiyle hazırlanan bu tatlı kurabiyeler, kaşıkla şekil alıp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakikada pişiyor. İşte nefis üç malzemeli un kurabiyesi tarifi!

Malzemeler:

250 gram tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
3,5 su bardağı un

Yapılışı:

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Pudra şekerini katıp tereyağıyla birlikte krema kıvamını alana kadar karıştırın. Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun. Arzuya göre dondurma kaşığı ile top şeklini verdiğiniz kurabiye hamurlarını, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 15-20 dakika pişirin. Ilık olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!

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