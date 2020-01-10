search menu
search
close

Patates pizzası nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltı sofralarınıza uygun bu mükemmel tarife mutlaka yer açmalısınız. Bu lezzeten vazgeçemeyeceksiniz! İşte yapılışı.

Patates pizzası nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
-A A+

Kahvaltı sofralarınızda yeni bir lezzete yer açmaya hazır olun. Çocukların olduğu kadar yetişkinlerinde vazgeçemediği pizzayı, sabah kahvaltılarında hamursuz pratik bir tarifle yapmaya ne dersiniz? Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu lezzet kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Tadıyla mest eden patates pizzası tarifinin nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım. Peki patates pizzası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patates pizzası tarifi! 

Malzemeler: 

3 adet yumurta,  5 adet patates,  2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber,   15 adet çekirdeği çıkartılmış zeytin, sosis, sucuk,  1 su bardağı kaşar peyniri, tuz, pul biber,  karabiber,  zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patateslerin kabukları soyun ve küp küp doğrayın. Kızgın yağ içerisinde kızartın. Biberleri ince ince doğranıp, az sıvı yağda soteleyin. Sosis ve sucuğu dilimleyin. Yumurtaları ile baharatları, derin bir kap içerisinde çırpın. Kızartılan patatesleri, teflon tava içerisine koyun ve düzgün bir şekilde yayın. Çırptığınız baharatlı yumurtayı patateslerin üzerine dökün. Daha sonra biberleri, zeytin, sucuk ve sosisleri yerleştirin. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendeleyin ve kısık ateşte ağzı kapalı şekilde 15 dakika pişirin.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin! Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin!
Sağlık
Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor! Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Önceki Haberler
Havalimanında olay çıkardı! Polis merkezine götürüldü!
Havalimanında olay çıkardı! Polis merkezine götürüldü!
Seks hayatınızı renklendirin!
Seks hayatınızı renklendirin!
İşte kıskançlıktan kurtulmanın yolu!
İşte kıskançlıktan kurtulmanın yolu!
Çayın yanına çok yakışacak: Portakallı kurabiye
Çayın yanına çok yakışacak: Portakallı kurabiye
Ispanağı sevdirecek bir tarif: Fırında ıspanak
Ispanağı sevdirecek bir tarif: Fırında ıspanak
Saçınızı yıkarken bu hataya düşmeyin!
Saçınızı yıkarken bu hataya düşmeyin!
Kötü kolesterolü düşürmeye birebir!
Kötü kolesterolü düşürmeye birebir!
Ateşiniz 3 günden fazla sürüyorsa dikkat!
Ateşiniz 3 günden fazla sürüyorsa dikkat!
Yorumlar