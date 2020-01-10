Patates pizzası nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltı sofralarınızda yeni bir lezzete yer açmaya hazır olun. Çocukların olduğu kadar yetişkinlerinde vazgeçemediği pizzayı, sabah kahvaltılarında hamursuz pratik bir tarifle yapmaya ne dersiniz? Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu lezzet kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Tadıyla mest eden patates pizzası tarifinin nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım. Peki patates pizzası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patates pizzası tarifi!

Malzemeler:

3 adet yumurta, 5 adet patates, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 15 adet çekirdeği çıkartılmış zeytin, sosis, sucuk, 1 su bardağı kaşar peyniri, tuz, pul biber, karabiber, zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patateslerin kabukları soyun ve küp küp doğrayın. Kızgın yağ içerisinde kızartın. Biberleri ince ince doğranıp, az sıvı yağda soteleyin. Sosis ve sucuğu dilimleyin. Yumurtaları ile baharatları, derin bir kap içerisinde çırpın. Kızartılan patatesleri, teflon tava içerisine koyun ve düzgün bir şekilde yayın. Çırptığınız baharatlı yumurtayı patateslerin üzerine dökün. Daha sonra biberleri, zeytin, sucuk ve sosisleri yerleştirin. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendeleyin ve kısık ateşte ağzı kapalı şekilde 15 dakika pişirin.