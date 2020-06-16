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Ayaktaki ölü deriler nasıl temizlenir ayak banyosu ölü deriden kurtarıyor!

Vücudumuzda bakıma en çok muhtaç olan bölge olan ayakları, evde ölü derilerden arındırabiliriz. İşte ayaklarınızdaki ölü derilerden kurtaracak yöntemler...

Ayaktaki ölü deriler nasıl temizlenir ayak banyosu ölü deriden kurtarıyor!
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Ayaklarımız bütün ağırlığımızı ve yorgunluğumuzu üstlendiği için bakıma ihtiyacı olan bir organ. Kışın düşük nem ve soğuk havadan, yazın ise sürekli suya maruz kalmaktan ayaklarda egzama, sedef hastalığı gibi birçok sorun meydana gelebiliyor. Eğer ayaklarınıza kimyasal maddelerden uzak, doğal yöntemlerle bir bakım uygulamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ayaklardaki ölü derilerden kurtulmanızı sağlayacak en etkili önerileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Ayaklarınızı nemlendirin

Ayak bakımında özellikle ayaklar için yapılmış nemlendirici bir ürünü kullanmak ve ayaklarınıza kaybettiği nemi kazandırmak; kuru cilt ve çatlamaların önüne geçmenizde size yardımcı olacak. 

Ayak banyosu

Bir küvete veya kovaya ılık su doldurun ve birkaç damla nemlendirici yağ ekleyin. Bu konuda argan yağı ile formüle edilmiş bir banyo yağını kullanabilirsiniz. Uygulayacağınız bu yöntem, ayaklarınızı hem nemlendirecek hem de günün yoğunluğunu azaltacak.

Peeling

Yüzünüzdeki ve vücudunuzdaki ölü cilt hücrelerini çıkarmak için peeling yaptığınız gibi, ayaklarınıza da peeling uygulayın. Seçtiğiniz bir ürünü, ölü cildi nazikçe çıkarmak ve yumuşak cildi ortaya çıkarmak için topuklarınıza, ayak parmaklarınıza ve ayaklarınızın yanlarına uygulayın.

Ayakkabı seçimi

Yürürken ve koşarken tabanda ve topuklarda sürtünme, kuruluğun artmasına neden olabilir. Ölü cildin oluşmasını önlemek için her zaman nemi emen çoraplarla birlikte uygun ayakkabı giydiğinizden emin olun.

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