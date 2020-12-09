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Göz kuruluğuna ne iyi gelir kalorifer peteğinizin üstüne su koyun!

Gözlerde batma, yanma hissine neden olan kurulukla özellikle kapalı alanlarda kalmak sebep oluyor. İşte göz kuruluğuyla baş etme yöntemleri...

Göz kuruluğuna ne iyi gelir kalorifer peteğinizin üstüne su koyun!
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Göz sağlığı, sağlıklı bir bedene sahip olmada önemli rol oynuyor. Göz sağlığını en çok etkileyen sorunlardan biri de gözlerde hissedilen kuruluk. Basit bir sorun olarak gördüğümüz göz kuruluğu ciddi sorunlara yol açabiliyor. Göz kuruluğu, genellikle gözyaşlarının gözler için gerekli nemlendirmeyi sağlayamadığında ortaya çıkıyor. Peki göz kuruluğuna ne iyi gelir? Nasıl tedavi edilir? Merak ettiğiniz soruların yanıtları içeriğimizde...

Göz kuruluğu belirtileri neler?

En yaygın karşılaşılan göz kuruluğu belirtileri şunlardır:

Gözlerde batma, yanma veya kaşıntılı bir his,
Gözlerin içinde veya etrafında lifli mukus birikmesi,
Gün ışığına veya diğer ışıklara karşı duyarlılık,
Gözlerin çoğunlukla kızarık olması veya zaman zaman kızarması,
Gözlerin içinde bir madde varmış hissi,
Kontakt lens kullanırken zorlanma, lenslerin sürekli olarak gözlere batıyormuş hissi vermesi,
Gece araç kullanımlarında zorlanma veya yola odaklanamama,
Vücudun kuru gözlere karşı bir tepki olan gözlerin sulanması,
Bulanık görme ve gözleri yorgun hissetme, sürekli gözleri kapatma isteğidir.

Göz kuruluğuna karşı kalorifer peteği üzerine su koyun

Göz kuruluğu günümüz yaşam tarzından dolayı çok yaygın olduğundan en çok sorulan sorulardan birisi göz kuruluğuna ne iyi gelir sorusudur. Özellikle yaz aylarında kullanılan klima ve vantilatörden kaynaklanan hava akımlarından kaçınmak göz kuruluğu oluşmasını önler. Yine yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak da bunu önlemek için etkili bir yoldur. Kış aylarında ise evlerde doğal olmayan ısıtma yöntemleri havanın kurumasına neden olur. Bu nedenle gözler daha fazla kurur. Bunun önlenebilmesi için evin havasının özel cihazlarla nemlendirilmesi veya kalorifer peteklerinin üzerine buharlaşarak havayı nemlendirecek su koyulması gerekir.

Gözlerinizi dinlendirin

Sık kitap okuma, uzun süre bilgisayar kullanımı ve uzun süre TV seyretme gözleri yoran ve kuruluğa neden olan etkenler arasındadır. Bu aktiviteler devam ederken ara verip gözlerin birkaç dakika dinlendirilmesi göz kuruluğunun oluşmasını engeller. Bunun dışında göz kuruluğunun altında yatan göz kapağı iltihabı için doktor bir antibiyotik içeren damla veya oral antibiyotik önerebilir. Yine kornea iltihabından kaynaklanan göz kuruluğu için de antibiyotik tedavisi uygulanır. Yapay gözyaşları da birçok doktor tarafından tavsiye edilebilir. Genellikle kronik olmayan göz kuruluğu tedavisinde kullanılır. Kronik olmayan göz kuruluğu tedavisi geçici bir süre uygulanır ve hastalık ortadan kalkınca sonlandırılır. Ancak kronik göz kuruluğu tedavisi ise daha uzun süre devam eder. 

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