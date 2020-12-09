Renkli ve Eğlenceli Yeniyıl Hediyeleri Peppythings'den...

Yeniyılda sevdiklerinize hem hayat motivasyonunu artırıcı hem de renkli ve eğlenceli hediyeler almak isterseniz; "En değerli şey sensin" sloganı ile üretilen PEPPYTHINGS ürünlerine göz atmalısınız...

Termal Beslenme Çantaları uzun yolculuklar için birebir.

Yoğun iş temposunda ve günlük hayatın akışında rahatlıkla kullanılan, 12 saate kadar sıcaklığı koruyan ve su geçirmez özelliklere sahip Peppythings Termal Beslenme Çantaları uzun yolculuklar için birebir.

Yeni renk seçenekleri ile www.peppythings.com ve Vakkorama mağazalarında satışa sunulan Peppythings termal çantaların her biri bir evcil hayvanın ismini taşıyor.

Yeniyılda kendine ve sevdiklerine farklı hediye arayışında olanlar için Peppythings'in renkli termosları da seçenekler arasında...

https://www.peppythings.com