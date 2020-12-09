Soğuk havalar vücudumuzu nasıl etkiler daha az su tüketiriz!

İnsan vücudu aslında soğuk iklimlerde yaşamaya ve baş etmeye uygun değildir. Çoğumuz, hava sıcaklığının sıfırın altına nadiren düştüğü ılık ve tropik iklimde yaşıyoruz. Ancak kış aylarında bedenimizde soğuk havaya verilen tepkiyi görmemiz mümkündür. Örneğin ciltte kuruluk ve çatlak problemi yaşamak normal bir durumdur. Peki soğuk havalarda bedenimiz başka hangi tepkileri veriyor? Yanıtı haberimizin devamında...

Daha az su tüketiriz

Soğuk havalarda daha az terlediğimiz ve az susadığımız için yeterince su içtiğimizi düşünerek daha az su tüketiriz. Ancak bunlar vücudumuzun daha az suya ihtiyacı olduğu anlamına gelmiyor. Vücut sağlığımız için yaz kış demeden yeterli miktarda su tüketmek çok çok önemli.

Diş sızlaması

Eğer hassas dişlere sahipseniz soğuk havalarda keskin acı ve sızılar duyabilirsiniz. Çünkü soğuk hava, derindeki sinirlere kadar ulaşarak dişlerinizin ağrımasına neden olabilir. Bu nedenle diş hekimleri, dışarıda burnunuzdan nefes almanızı ve ağız bölgenizi sıcak tutarak hassas dişlerinizi kışın soğuğundan korumak için atkı kullanmanızı öneriyor.

Dil normalden daha fazla çalışır

Soğuk hava, dudaklarınızı kuru hissettirdiği için nemlendirmek için sık sık dudaklarınızı dilinizle ıslatmak isteyebilirsiniz. Geçici bir rahatlama sağlasa da alışkanlık haline getirdiğiniz bu hareket aslında dudaklarınızı çatlatabilir.

Kan şekeri seviyesi yükselebilir

Soğuk havada vücudunuzda kan şekeri seviyenizi artıran stres hormonları daha yüksek miktarda salgılanır. Ayrıca çoğu kişinin sıcaklık düştükçe kan şekerinde yükselmeler yaşanır çünkü soğuk dolayısıyla egzersiz yapmak için de daha az motive oluruz.

Kırışıklıklarınız artabilir!

Artan kırışıklıklar için kışı tamamen suçlayamayız ancak cildimiz soğuk mevsimde hasara karşı daha savunmasızdır. Soğuk aylarda havadaki nem oranı azaldığı için cilt kurumaya başlar ve yeterince su tutamaz. Bunun sonucunda da daha fazla kuruyarak kırışıklıklara meyilli hale gelir.

Kilo kaybı

Kışın kilo aldığını söyleyen pek çok insana rağmen bilimsel gerçekler soğuk havalarda vücudun kalori yakmasının daha kolay olduğunu söylüyor. Vücudumuz soğuk havaya uyum sağladığında ısı üretir ve ekstra enerji yakarız. Yani bu, soğuğa uyum sağlamak için titrediğimizde ısı üretmek için daha fazla kalori yaktığımız anlamına geliyor.

Görme problemleri

Gözlerimiz kışın, yazın olduğundan daha fazla kışın risk altındadır. Kışın çoğunlukla UV ışınlarını engelleyici güneş gözlüklerimizi takmayı unuturuz ancak kardan yansıyan güneş gözümüze ciddi şekilde zarar verebilir.

Ayrıca gözlerimizi kaplayan ince gözyaşı tabakası da kuru havaya ve rüzgara karşı çok hassastır ve kolayca kurur. Bu sebeple Doktorlar, dışarıda vakit geçirilen kış günlerinde yapay gözyaşı damlası kullanılmasını tavsiye ediyor .