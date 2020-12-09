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Egzama nasıl geçer neye karşı hassas olduğunuzu tespit edin!

Egzama ciltte kuruluk ve kaşıntı belirtileriyle kendini gösteriyor. Egzamanın tedavisinde hayatınızda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var!

Egzama nasıl geçer neye karşı hassas olduğunuzu tespit edin!
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Koronavirüs pandemisi başladıktan sonra dezenfektan, kolonya, ıslak mendil gibi malzemelerle daha fazla haşır neşir olmaya başladık. Temizlik ürünlerinin gereğinden fazla kullanılması da egzama ve diğer cilt sorunlarına davetiye çıkardı. Egzamaya kolonya ve dezenfektanlar neden olabildiği gibi ardında başka problemler yatıyor olabilir. İşte egzama nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Stresi azaltın

Stresi en aza indirmeye çalışın. Diğer cilt hastalıkları gibi egzama da stresle önemli bir bağa sahiptir. Meditasyon, yoga, müzik dinlemek veya resim yapmak sizi rahatlatacaktır. Rahatlamak için her gün kendinize zaman ayırın. Egzamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte stresin egzamanın etkilerini kötüleştirdiği bilinmektedir.

Egzamanızı tetikleyen şeyi bulun

Hastalığın tedavisinde ilk olarak neye karşı hassas olduğunuzu belirleyin. Kullandığınız şeyleri not almanız egzamanızı neyin tetiklediğini bulmanızda size yardımcı olacaktır. Kullandığınız ürünlerin organik olmasına özen gösterin.

Ev temizliği

Evinizi temiz tutun ve alerjenlerden kaçının. Toz akarları, mevsimlik polenler, küf ve kepek gibi maddeler egzamayı tetikleyebilir. Bu yüzden egzamanın iyileştirilmesinde evinizin temizliği önem arzediyor.

Bol kıyafetler giyinin

Yün gibi kıyafetlerden uzak durmak ve bol giysiler tercih etmek egzamanın tedavisinde önemli rol oynayan etkenlerden. Çamaşır deterjanı konusunda da deterjanın kalıntı bırakma ihtimaline karşı en doğal olanı tercih etmeye çalışın.

 

 

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