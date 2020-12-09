Burçlara göre yılbaşı hediyeleri nasıl olmalı sevdiklerinizi mutlu edin!

Hediye almanın en zor yanı ne alacağımıza karar vermek oluyor. 2021'e sayılı günler kala sevdiklerinize, dostlarınıza yeni yıl hediyesi alırken burçlardan yardım alabilirsiniz. Kişiliğimizi yansıttığını düşündüğümüz burçlar hediye fikri konusunda imdadınıza yetişecek. Hangi burç hangi hediyeden daha çok hoşlanır sizin için paylaşıyoruz.

Koç burcu

En ateşli burçlardan biri kesinlikle Koç burçlarıdır! iddialı ve seksi hediyeler onları çok mutlu edecektir. Koç burçlarına seksi bir iç giyim takımı ya da afrodizyak bir parfüm hediye edebilirsiniz. Kendine bakmayı çok seven Koç burçlarına şık bir topuklu ayakkabı, çekiciliğe çekicilik katacak bir güneş gözlüğü, saç aksesuarları ve spor ürünleri de iyi birer hediye seçeneğidir.

Boğa burcu

Boğa burcu kadınları da erkekleri de mutfağı, yemek yapmayı ve yemeyi çok severler. Onlara sağlık dolu bir lezzet paketi ya da mutfak ürünleri hediye edebilirsiniz. Kendi ellerinizle yağacağınız enfes yemekler de Boğa burçları için iyi bir hediye seçeneği olabilir. Yeni modanın aksine antikalardan çok hoşlanan Boğa burçları için hoş bir tablo, vintage bir takı ya da değerli taşlarda hediye seçenekleri arasında yer alır.

İkizler burcu

Enerjisi ile bilinen İkizler burçlarına, tıpkı kendileri gibi enerjik hediyeler verebilirsiniz. Mesela turuncu bir spor ayakkabı ya da sarı bir hoodie İkizler burcunun enerjisini yansıtacak harika stil parçalarıdır! Tam bir film tutkunu olan İkizler burçlarına en sevdikleri filmlerin posterlerini, cep telefonu ya da telefon aksesuarları, kulaklık ve fular, bere gibi aksesuarlar da hediye edebilirsiniz.

Yengeç burcu

Romantik yengeç burçları, geçmişe ait eşyalara, manevi değeri olan hediyelere bayılırlar. Eski dönemlerden kalma bir para, antika biblolar ve tablolar alınabilir. Bunların yanı sıra çiçek kokulu bir parfüm, vintage bir saat ya da vintage güneş gözlüğü Yengeç burçları için idealdir.

Aslan burcu

Gösterişe bayılan Aslan burçlarına sakın sıradan bir hediye almaya kalkmayın! Kaliteli ürünlerden çok hoşlanan Aslan burçlarına mücevher, parfüm, ayakkabı alabilirsiniz. Kaliteli lezzetlere de bayılan Aslan burçlarına özel olarak hazırlanmış bir çikolata aranjmanı da da hediye edebilirsiniz.

Başak burcu

Toprak grubu Başaklar sadelikten ve temizlikten çok hoşlanırlar. Çok eleştirel oldukları için Başaklar'a hediye almak zor gibi görünse de aslında öyle değildir. Geri dönüşüme katkı sağlayan bir ürün, kol saat, hafif ama kalıcı bir parfüm, el yapımı özel bir saksıda ev bitkisi, teraryum, pastel tonlarda bir fuların yanı sıra spor üyeliği, kişisel bakım ürünleri de hediye edebilirsiniz.

Terazi burcu

Zarafetin simgesi olan Terazi burçları sakin karakterleri ve şıklıkları ile bilinirler. Güzel giyinmeye bayılan Teraziler'e kaliteli kumaşlardan hazırlanmış giysiler, soft takılar hediye edebilirsiniz. Terazi burçları tam bir ayakkabı düşkünüdür. Bu nedenle ayakkabı da iyi bir hediye seçeneği olabilir. Aynı zamanda kitap, hoparlör, kar küresi, araba aksesuarları da Terazi burcu için hediye alternatifleri arasında yer alabilir.

Akrep burcu

Çekici akrep burçlarına ipek ve saten kumaştan tasarlanmış iç giyim, gecelik hediye edebilirsiniz. Kıyafetlerde genelde dar kesimleri seven Akrepler'e bedenine oturan bir pantolon, seksi bir gömlek alabilirsiniz.

Yay burcu

Yay burçları özgürlüklerine ve rahatlıklarına çok düşkündür. Seyahat etmeyi çok severler. Onlara valiz, spor kıyafetler, yürüyüş ayakkabısı ya da sırt çantası alabilirsiniz. Şu an pandemi pek izin vermese de Yay burçlarının en çok hoşlanacağı hediye kesinlikle uçak biletleridir!

Oğlak burcu

Geleneksel ve ciddi görüntüsünden ödün vermeyen Oğlak burçları için işlevsel hediyeler çok değerlidir. Dolap düzenleyiciler, laptop çantası, deri kemer, klasik kokular ve klasik ayakkabılar Oğlaklar için en iyi hediye seçenekleridir. Eğer evi için bir hediye almak istiyorsanız ahşap oyması tablolar, satranç takımı ya da duvar saati onları mutlu edecektir.

Kova burcu

En özgür burç olan Kovalar için yenilikçi hediyeler düşünmelisiniz. Mesela bir bisiklet Kova burcunu mutluluktan havaya uçurabilir. Teknolojik ürünler, doğal taşlardan yapılmış takılar, sporla ilgili eşyalar da Kovalar için hediye alternatifi olabilir.

Balık burcu

Duygusal, romantik ve hayalperest Balık burçlarına mis kokulu mumlar, buhurdanlık ve aromatik yağlar, vücut bakım ürünleri, kozmetik malzemeler, saç şekillendirici hediye edebilirsiniz.