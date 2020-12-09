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Ünlü sunucu Saba Tümer'den evlilik açıklaması: İyi ki evde kocam yok!

Kahkahalarıyla ünlenen sunucu Saba Tümer, evlilikle ilgili sorulara, "Böyle daha çok rahatım. Aksine ‘iyi ki evde kocam yok' dedim" açıklamasını yaptı.

Ünlü sunucu Saba Tümer'den evlilik açıklaması: İyi ki evde kocam yok!
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Kahkahası ile ünlü sunucu Saba Tümer, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Tümer, karantina süreciyle ilgili şaşırtan bir açıklamalara imza attı. 

"İyi ki evde kocam yok"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bebek'te spor yaparken görüntülenen Saba Tümer, "Karantina sürecinde yalnızlar evlendi. Sizin evlilikle ilgili düşünceleriniz değişti mi?" sorusuna "Aksine 'iyi ki evde kocam yok' dedim. Böyle daha çok rahatım. İstediğim zaman canlı yayın yapıyorum, istediğim zaman yiyorum, özgürlüğümü daha çok seviyorum" sözleriyle yanıtladı.

"Paylaşımlarımda her zaman cesur değilim"

Tümer, paylaştığı cesur pozlarla ilgili de konuştu. 50 yaşındaki sunucu, "Her zaman öyle cesur değilim. Fotoğraflarım için hiç kötü yorumlar almadım. Hep güzeldi..." açıklamasını yaptı.

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