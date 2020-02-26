Cildi pürüzsüzleştiren maskeler neler kivi ve avokadolu maskeyi deneyin!

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak hemen her kadının hayali. Cildimizdeki akneler, sivilceler, kırışıklıklar sağlıklı bir cilde sahip olmayı engelleyen faktörlerden. Bu sorunları doğal meyvelerden hazırlayacağınız cilt maskeleriyle anında giderebilirsiniz. İşte cildinizi pürüzsüzleştirecek maske tarifleri...

Üzüm ve elmalı yüz maskesi

Elma cildi sağlıklı tutmak için önemli bir faktör olan bakır içerir. Bakır cildinizin rengini belirleyen bileşen olan melanin üretiminde yardımcı olur ve aynı zamanda zararlı UV ışınlarından da korur. Üzüm ise cilt renginin tonuna etki eder ve cildi sıkılaştırmayı sağlayan C vitamini bakımından zengindir. Kırmızı kan hücrelerini güçlendirirler ve cildinizin esnek kalmasını sağlar.

Malzemeler: Yarım elma, 10 adet üzüm

Yapılışı:

Elma ve üzümleri iyice ezin ve macun haline gelene kadar karıştırın. Temiz cilde uygulayın ve 30 dakika bekletin. Yüzünüzü yıkayıp kurulayın.

Kivi ve avokadolu yüz maskesi

Kivi, avokado gibi, C vitamini ve E vitamini kaynağıdır. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlarla deriyi güçlendirir ve canlandırır. Cilt hücrelerini nemlendirir ve tekrar canlandırır, böylece cildin esnekliğini geliştirir. Cildin gençleşmesine, sağlıklı ve ışıltılı hale gelmesine yardımcı olur. Tarifini vereceğimiz maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

Malzemeler: 1 avokado, 1 kivi ve 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

Avokado ve kivinin iç kısmını bir kabın içine boşaltarak iyice ezin ve kremsi bir yapıya kavuşana kadar karıştırın. Bal ekleyin ve tekrardan iyice karıştırın. Elde edeceğiniz maskeyi yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Su ile durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

Çilek ve çikolatalı yüz maskesi

Çilek, cildin ihtiyacı olan gerekli vitamin ve mineraller tarafından zenginleştirilmiş bir meyvedir. Erken yaşlanmayı önleyen C vitamini, içinde bulunan ellagik asit sayesinde cildin hafifletilmesine, ferahlamasına yardımcı olurlar. Bu aynı zamanda cilt lekelerini de azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Malzemeler: 4 adet çilek, 1 yemek kaşığı kakao tozu, 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

Çilekleri iyice ezerek karıştırın. Kakao ve bal ekleyerek karıştırmaya devam edin. Oluşan bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile yüzünüzü yıkayın ve kurulayın.

Muz ve zerdeçallı yüz maskesi

Sivilcelerinizi yok etmek ve cildinizi pürüzsüzleştirmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir maskede birleşti. Muz cildinizin nemlendirilmesine katkı sağlayacak, zerdeçal ise ciltte oluşan iltihabı yok edecek. Son olarak maskedeki karbonat ise ölü derinin atılmasını sağlayacak.

Malzemeler: 1 adet ezilmiş muz, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın. Oluşan maskeyi yüzünüze sürü ve 10 dakika bekletin.

Şeftalili yüz maskesi

Vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan şeftali cildi besler, cilt tonunu dengeler ve kırışık oluşumunu engeller.

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 adet şeftali

Yapılışı:

Şeftaliyi iyice ezin ve püre haline getirin. Ardından zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayarak 10 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık su ile yıkayın ve kurulayın.

Herhangi bir hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa bu tarifleri uygulamadan önce bir dermatologa danışmanızda fayda var.