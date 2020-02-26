Cem Yılmaz aşk sorularına ateş püskürdü bıktım artık!

Defne Samyeli ile olan beraberliğini bitirmesinin ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan haberlere isyan etti. Muhabirlerin kendisine yönelttiği Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca ünlü komedyen Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz."diyerek ateş püskürdü.

''Ben artık 50 yaşına geldim''

Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, aynı soruların tekrar tekrar sorulmasından rahatsız olduğunu söyleyerek, "Bıktım artık valla bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz." dedi.

Serenay'a yaptığı yorum gündem olmuştu

Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti. Çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu. Yılmaz'ın bu yorumu sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımına beğeni yağdı.



