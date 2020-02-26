Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e duygu dolu doğum günü mesajı!

Evliliklerinde uzun bir süredir kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu kötü günleri geride bıraktı. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftten hayranlarını mutlu eden bir paylaşım geldi. Doğulu eşinin doğum günü için aşkını kelimelere döktü. Paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.

Beren'in doğum günü paylaşımı olay olmuştu

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin arasındaki sorun, geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Beren Saat'in doğum gününde ölen eski erkek arkadaşını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

''Çok seviyorum seni sevmeyi''

Aralarındaki buzları eriten ünlü çiftten Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününde adeta aşkını haykırdı. Doğulu, Saat'le olan fotoğrafını paylaşıp altına "Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün" notunu düştü. Şarkıcının bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, takipçileri, ikiliyi tekrar mutlu gördüklerine sevindiklerini dile getirdi.