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Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi!

Yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Aleyna Tilki'nin yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi!
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Aleyna Tilki yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tilki, klip çekimlerini takipçileriyle paylaştı. Genç şarkıcının klibinde 'Aleyna Baba' imajı ise hayranları tarafından hiç  beğenilmedi. Takipçiler, henüz 19 yaşında olan şarkıcının bu imajını çok beğenmedi. Aleyna'nın yeni imajı yaşından çok büyük gösterdiği eleştirilerini aldı.

''Aleyna baba'ya bu yakışır''

'Yalan' adlı single'ına klip çeken Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir video paylaştı. Sette yemeğini yerken görülen Tilki tavırlarıyla kendisinin verdiği 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden konuştu ve şunları söyledi: "Ekibimi kendimden hiç ayırmam ya ben de sette yerim ya da kendim nereden yiyorsam oradan onlara da söylerim. Aleyna Baba'ya bu yakışır. Ispanak yedim çok şükür."

Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi!

''Üç farklı Aleyna''

Genç şarkıcı yeni albüm ve yeni imajını sosyal medya hesabından şu paylaşımla takipçilerine aktardı: "Yarından sonra sizlerle! Klipte birkaç tane Aleyna tarzı göreceğiz. Bunlardan biri AleynA Baba! Sadece bir imaj çalışması değil gerçek bi baba ruhuyla,kuliste de öyleyiz. Diğer göreceğiniz Aleyna'lar da benim gerçekliklerim... Üç tane farklı Aleyna, üçü de gerçekte de karakterime uygun imajlar..." notuyla klibinin kamera arkasını paylaştı.

Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi!

Yeni imajı beğenilmedi 

Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajını ise takipçileri beğenmedi. Takipçiler henüz 19 yaşında olan şarkıcının bu imajını " Yaşından büyük gösteriyorsun" gibi yorumlarla eleştirdiler.

 

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