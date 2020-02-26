search menu
search
close

Defne Samyeli karlar üzerinde mayo ile poz verdi beğeni butonu çöktü!

Defne Samyeli, Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti.

Defne Samyeli karlar üzerinde mayo ile poz verdi beğeni butonu çöktü!
-A A+

Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra albüm çalışmalarına hız veren Defne Samyeli objektif karşısına geçti. Alem Dergisi'nin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi. Samyeli'nin bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı. 

 Takipçilerinin beğenisine sundu

Defne Samyeli, çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin yaşına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı. 

İşine odaklanmak istediğini söyledi 

Uzun süredir yalnızca Cem Yılmaz'la olan ilişkisi ile gündemde olan Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda o dönemleri geride bırakıp sadece işine odaklanmak istediğini söylemişti.

Defne Samyeli karlar üzerinde mayo ile poz verdi beğeni butonu çöktü!
 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Klibi için kılık değiştirdi! Takipçilerinden Aleyna'ya tepki yağdı! Klibi için kılık değiştirdi! Takipçilerinden Aleyna'ya tepki yağdı!
Magazin
Kabızlığı anında gideren 6 yöntem! Kabızlığı anında gideren 6 yöntem!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü sunucunun çırılçıplak fotoğrafları ifşa oldu!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Kim der ki 54 yaşında! Bikinili pozlarıyla büyülüyor!
Kim der ki 54 yaşında! Bikinili pozlarıyla büyülüyor!
+18 film sektörüne giren oyuncudan olay pozlar!
+18 film sektörüne giren oyuncudan olay pozlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
'Dünyanın en güzel kalçası adayı' gerçek mesleği ile şoke ediyor!
'Dünyanın en güzel kalçası adayı' gerçek mesleği ile şoke ediyor!
Önceki Haberler
Muazzam bir tat: Kahvaltılık sos tarifi
Muazzam bir tat: Kahvaltılık sos tarifi
Erken yaşlanmaya neden olan 11 alışkanlık!
Erken yaşlanmaya neden olan 11 alışkanlık!
Enfes bir tat: Kedi dilli kolay tiramisu tarifi!
Enfes bir tat: Kedi dilli kolay tiramisu tarifi!
Çıtır çıtır lezzet: Avcı böreği tarifi
Çıtır çıtır lezzet: Avcı böreği tarifi
Boynunuzu gençleştirecek 5 ipucu!
Boynunuzu gençleştirecek 5 ipucu!
Aleyna'nın son pozunun bedeli dudak uçuklattı!
Aleyna'nın son pozunun bedeli dudak uçuklattı!
Kolesterolün çözümü bu kürde!
Kolesterolün çözümü bu kürde!
Ünlü oyuncuda koronavirüs şüphesi!
Ünlü oyuncuda koronavirüs şüphesi!
Yorumlar