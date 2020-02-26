Defne Samyeli karlar üzerinde mayo ile poz verdi beğeni butonu çöktü!

Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra albüm çalışmalarına hız veren Defne Samyeli objektif karşısına geçti. Alem Dergisi'nin önümüzdeki ay yayınlanacak sayısının kapağında yer alacak olan Defne Samyeli, Palandöken'de karlar üzerinde mayo ile poz verdi. Samyeli'nin bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinin beğenisine sundu

Defne Samyeli, çekimlerden çok kısa bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Defne Samyeli'nin yaşına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı.

İşine odaklanmak istediğini söyledi

Uzun süredir yalnızca Cem Yılmaz'la olan ilişkisi ile gündemde olan Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda o dönemleri geride bırakıp sadece işine odaklanmak istediğini söylemişti.



