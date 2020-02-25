Erken yaşlanmaya neden olan faktörler neler uzun süre oturmak etken!

Beslenme ve spor alışkanlıkları, insan ilişkileri yaşlanma üzerinde dolaylı olarak büyük bir etkiye sahip. Sahip olduğumuz birçok alışkanlık hızlı bir şekilde yaşlanmamıza neden oluyor. Günlük rutininizde yapacağınız değişikliklerle daha genç görünmek mümkün. Aşağıda sıraladığımız hatalardan uzak durarak erken yaşlanmanın önüne geçebilirsiniz. İşte erken yaşlanmaya sebep olan 11 alışkanlık...

Aşırı kırmızı et tüketimi

Kırmızı etin yaşlanmadaki etkisi tamamen yemeyi reddetmekle değil, daha çok tükettiğiniz miktarla ilgili. Yapılan bir araştırma, çok fazla kırmızı et ve çok az meyve-sebze yemenin daha yaşlı görünmeye yol açtığını kanıtladı. Çünkü bu tür bir beslenme kandaki serum fosfat seviyelerini artırıyor. Ayrıca kronik böbrek hastalığına da neden olabiliyor.

Günde 8 saatten fazla oturmak

Gününün büyük bir bölümünde oturup egzersiz yapmayan insanlar biyolojik olarak olduklarından 8 yaş daha yaşlı görünür. 1500 kadın üzerinde araştırma yapan uzmanlar, bu durumun DNA'mıza bile işlediğini ortaya çıkardı. Buna göre uzun süreli oturma, kromozomların uzunluğunu kısaltabilir. Kısalmış kromozomlar da bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle araştırmacılar günde en az 30 dakika egzersiz yapılmasını ve her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini öneriyor.

Sık diyet değiştirmek

Sağlıklı ve formda kalmak için belirli bir yeme rutine bağlı kalmalıyız. Diyetlerimizi çok sık değiştirdiğimizde, vücudumuz anında uyum sağlayamadığı için onu strese sokarak kendimize zarar verebiliriz. Ne yazık ki stres bizi daha hızlı yaşlandırabilir. Ayrıca yeme düzenindeki kısa süreli değişiklikler kas ve kemik kaybına yol açabilir. Sonuç olarak bu da erken yaşlanmaya sebep olur.

Hormon seviyelerini kontrol ettirmemek

Yaşla birlikte hormon seviyelerimiz değişir ve bir dengesizlik varsa tüm vücudumuzu etkiler. Bu sadece ruh hali değişimlerine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz ve saçlarınız da değişip normalden çok daha kötü görünebilir. Kendinize bir iyilik yapın ve yılda bir kez kan testi yaptırarak hormonlarınızı kontrol ettirin.

Dostlara sahip olmamak

Arkadaşlıklarınızı ve sosyal hayatınızı ihmal etmek, sağlık sorunlarına ve daha hızlı yaşlanmaya yol açabiliyor. Yalnızlık, ölüm riskini de artıran bir faktördür. Hatta kendiniyalnız hissetmenin etkileri sigara içmekle neredeyse eş değerdir. Böyle bir etki hiç arkadaşı olmayan, dışarı çıkmayan veya ortalama bir kişiden çok daha az arkadaşa sahip insanlarda daha fazla görülebilir.

Çok fazla şeker ve süt ürünü tüketmek

Bir parça meyve bir süre açıkta kaldıktan sonra biraz farklı görünmeye başlar. Esmerleşir çünkü şekeri proteinleri ile reaksiyona girer ve aynı reaksiyon, şeker kolajen ile reaksiyona girmeye başladığında da vücudumuzda olur. Cildimiz donuklaşır ve solgunlaşır. Süt ürünlerinin iltihaplanmayı artırabileceği için sizi daha yaşlı gösterebileceğini söyleyen bazı araştırmacılar da var. Bu, erken yaşlanmanın ana nedeni olabilecek oksidatif strese yol açar .

Çok ağır küpeler takmak

Ağır küpeler, kulakların hassas bölgelerine zarar verir. Cildiniz normalden daha fazla gerilir ve kremlerin bile gideremeyeceği şekilde elastikiyetini kaybeder. Bu durum, ilk bakışta önemsiz bir yaşlanma faktörü gibi görünebilir ancak kulaklarımız vücudumuzun çok görünür bir parçasıdır. Kulak memeniz sarkık ve yaşlı göründüğünde bu sizin de yaşınızdan büyük görünmenize yol açar.

Sık sık uçuş yapmak

Uçak kabinlerindeki nem oranı genellikle yüzde 20'den azdır. Bu yüzden uçuş sonrası sonra cildimizin kuruması şaşırtıcı değil! Bundan korunmak için yanınızda ufak boy bir nemlendirici bulundurun ve daha fazla su için. Bu, özellikle uzun uçuşlarda büyük önem taşıyor. Ayrıca uçaklar akneye neden olabilecek bakterilerle de doludur. Çantanıza koyacağınız bazı antibakteriyel mendillerle uçuş sonrası yüzünüzü silmeyi unutmayın!

Çok fazla besin takviyesi almak

Vitamin eksikliğinin sağlıksız bir cilt, saç ve tırnaklara sebep olacağını bilmeyen yoktur! Ancak bu takviyeleri sürekli olarak aşırı dozda aldığınızda, sağlığınız ve gençliğiniz için de bir tehdit oluşturabilir hatta toksik etki bile yaratabilirsiniz. Vücudunuz “zehirlendiğinde” tüm sistemleri acı çeker, böylece daha kötü görünür ve yaşlanırsınız.

Şişeden su içmek

Şişeden su içmek gibi günlük alışkanlıkların dudaklarınızda çok derin kırışıklıklar oluşturabileceğini söylesek... Tabii ki bunun biyolojik yaşlanma ile ilgisi yok ancak ekstra kırışıklıklar sizi daha yaşlı gösterebilir.

Spordan sonra duş almamak

Bu sadece hijyen ile ilgili bir durum değil. Terleme cildi tahriş ederek yaşlanmaya neden olabilir. Spor yaptıktan sonra evde duş almak istiyorsanız en azından salondan çıkmadan önce yüzünüzü yıkmayı ihmal etmeyin.

Daha genç görünmek için;

Araştırmacılar, herhangi bir kronik hastalığa yakalanmadan, hafıza problemleri ve "normal" karşılanan fiziksel sıkıntılar yaşamadan yaşlanmanın sağlıklı bir yaşlanma olduğunu söylüyorlar. Eğer orta yaşlarınızda düzenli olarak fındık tüketirseniz ve spor yaparsanız bu ilerleyen zamanlarda size çok büyük bir katkı sunuyor. Yani fındık yiyen ve spor yapan insanlar daha genç görünüyor .