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Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı bomba iddia!

fsane oyuncu Jackie Chan'in, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı bomba iddia!
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65 yaşındaki efsanevi oyuncu ackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda koronavirüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı iddia edildi. Ünlü oyuncu Chan, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

Tedaviyi bulana para vereceğini söylemişti

Jackie Chan, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.

''Ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum''

"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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