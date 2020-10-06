Cildi temizlemek için ne yapmalıyız yüzünüzü müslin bezle temizleyin!

Hemen her kadın sağlıklı, pürüzsüz, iyi görünen bir cilt için yüz temizliğine bir hayli önem veriyor. İster yalnızca su ile ister temizleyicilerle yaptığınız yüz temizliğinde hatalardan kaçınmak sağlıklı bir cildin anahtarı. Temiz bir cilde sahip olmak ve onu korumak aslında düşündüğünüzden daha kolaydır. İşte yüz temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve kaçınmanız gereken hatalar...

Cildi sert bir şekilde temizlemek

Cildin daha iyi temizleneceğini düşünerek yüz fırçaları ve diğer aletleri aşırı kullananlar aslında büyük hata yapıyor. Elektrikli aletlere veya gerçekten sert yüz bezlerine güvenmek yerine, temizlemenize yardımcı olması için nazik bir müslin bezden yardım alın. İstediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olmak için sabah ve akşam rutininiz için doğru temizleyiciyi seçmeye zaman ayırın.

Sabah temizliğiniz hafif, nemlendirici ve dengeleyici olmalı. Gece temizliğiniz daha yoğun olabilir. Bu adım, gün boyunca birikmiş olabilecek gözenekleri tıkayan makyajı, bakterileri ve çevresel kalıntıları gidermeye yardımcı olacaktır.

Temizlikte aşırıya kaçmak

Kaliteli bir temizleyici kullanıyorsanız, yüzünüzü iki kez temizlemenize gerek yoktur. Bunun yerine, günlük makyaj çantanızın içeriğini yeniden değerlendirmeniz önerilir. Cildinize makyaj bazı, fondöten ve pudra uyguluyorsanız ve temizleyiciniz bunu yeterince temizlemiyorsa; gözenekleri tıkayan makyaj malzemelerinden uzak durmalısınız.

Komedojenik olmadığı belirtilen ürünler, gözeneklerinizi tıkamaz ve cildinize aşırı yüklenmez. Bu da gözeneklerinizin makyaj esnasında tıkanmayacağı ve temizlemesinin kolay olacağı anlamına gelir.

Kimyasal temizleyiciler kullanmak

Cildinizin epidermis adı verilen çok önemli bir tabakası var. Cildinizin bu üst tabakası, UV ışınları, kirlilik ve bakteriler gibi kötü maddelerin içeri girmesini önlemek için bir duvar görevi görür.

Aşırı temizlik ve peeling bu koruyucu tabakayı yok ederek kızarıklığa, kuruluğa ve hassasiyete yol açabilir. Epidermal bariyerlerin bozulması, cildi gün boyunca çevresel hasara karşı daha duyarlı hale getirir.

Su sıcaklığı

Cilt tutarlılığı sever ve sıcaklıktaki ani değişiklikler hücresel sağlığı bozabilir. Sıcak su kullanmanıza ve ardından gözenekleri kapatmak için soğuk su sıçratmanıza gerek yok. Bu yanlış bilinen bir efsanedir. Uzmanlar, hem sabah hem de gece temizliğiniz için ılık su kullanmanızı tavsiye ediyor.