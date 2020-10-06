Club sandwich nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Club Sandwich nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıda pratik lezzet arayanlar için harika bir öneri olacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Bu sandwichte yok yok! Üç dilim tost ekmeği arasında omlet, kaşar peyniri, jambon, salam, ızgara tavuk göğsü, kıvırcık marul yaprakları, domates dilimleri ne ararsanız bulacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda club sandiwich tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

2 dilim pratik macar salam, 3 dilim tost ekmeği,150 gram fileto tavuk göğsü,1 adet orta boy domates,2 dilim kaşar peyniri2 dilim jambon,4 adet kıvırcık marul yaprağı

Ara katları için:

1 yemek kaşığı süzme yoğurt,1 tatlı kaşığı mayonez

Omleti için:

1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

HAZIRLANIŞI:

Sandviçlerin kralı kulüp sandviç tarifini hazırlamak için; tost ekmeklerini ızgara izli bir tava ya da tos makinesinde iki taraflı kızartın.Muntazam ve ince bir şekilde dilimlediğiniz fileto tavuk göğüslerini yağsız bir tavada, yüksek ateşte arkalı önlü kızartın.Sandviçin omletini hazırlamak için; yumurtayı küçük bir kapta çırpın. Çok az miktar ayçiçek yağıyla yağladığınız tavada ince bir omlet hazırlayın.Bir spatula yardımıyla tavadan dikkatli bir şekilde aldığınız omleti, kızarmış fileto tavuk göğüsleriyle birlikte soğuması için kısa bir süre bekletin.Malzemeleri bir arada tutacak ve sandviçe lezzet verecek baz karışımını hazırlamak için küçük bir kapta mayonez ve süzme yoğurdu karıştırın.Uç kısmını aldığınız domatesi halka şeklinde ince ince dilimleyin. Bol suda yıkadığınız marul yapraklarının fazla suyunu süzdürün.Bir dilim kızarmış tost ekmeğini mutfak tezgahı üzerine alın. Ekmeğin üzerine mayonezli karışımdan sürdükten sonra sandviçin iç kısmından taşacak şekilde marul yapraklarının yarısını yerleştirin.Izgara tavuk göğsü, kaşar peyniri dilimleri ve kare şeklinde katladığınız omlete bu katta yer verin.Diğer bir kızarmış ekmek dilimini omletin üzerine kapatın. Mayonezli karışımdan sürdükten sonra sırasıyla; salam, marul yaprakları ve sandviçten taşacak şekilde yerleştireceğiniz 2-3 dilim domates ve jambon dilimlerine yer verin.İç kısmına mayonezli karışımdan sürdüğünüz son ekmek dilimi sandviçin üzerine kapatın. Bol malzemeli olan sandviçin orta kısmına büyük boy bir tahta şiş geçirin.

Hazırladığınız üç katlı sandviçi, keskin bir bıçak yardımıyla ezmeden iki eşit üçgen parçaya bölün.Arzu ettiğiniz yeşillik karışımı ya da salatalık turşusu eşliğinde bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.