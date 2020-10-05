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Zeytinyağlı iç bakla nasıl yapılır leziz mi leziz!

Akşam yemeği için hafif bir lezzet arıyorsanız zeytinyağlı iç bakla tam da ona uygun bir tarif. İşte lezzetiyle mest eden zeytinyağlı iç bakla tarifi...

Zeytinyağlı iç bakla nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Güzel havalara henüz veda etmemişken yazın hafifliğini sofralarınıza getirecek enfes bir zeytinyağlı bakla tarifiyle karşınızdayız. Yapılışıyla yormayan, her damak tadına hitap eden sağlıklı bir seçenek. Peki zeytinyağlı iç bakla yemeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte şahane zeytinyağlı iç bakla tarifi...

Zeytinyağlı iç bakla malzemeleri:

600 gram iç bakla
2 adet orta boy soğan
3 yemek kaşığı zeytin
2 diş sarımsak
1 adet küp şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 su bardağı su

Üzeri için:

1 çay bardağı zeytinyağı
1/2 demet dereotu

Yapılışı:

Soğanların kabuklarını soyun ve ince ince yemeklik bir biçimde doğrayın. Sarımsakların da kabuklarını soyup minik minik doğrayın. Tencerenin içine zeytinyağı ve soğanları alın. Güzelce kavurun. Ardından iç baklaları da ilave edip birkaç dakika daha kavurup üzerine su, tuz ve şekerini ilave edin. Kapağını kapatıp 15-20 dakika pişirin. Bu süre baklanızın tazeliğine göre uzayıp kısalabilir. Pişen baklaları oda sıcaklığında bir müddet dinlendirin. Dinlenen ve ılık bir hale gelen baklaların üzerine zeytinyağı gezdirin ve ince kıyılmış dereotu ile süsleyerek servis edin.

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