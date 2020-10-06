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YouTuber Duygu Özaslan, kilolu olduğu yönündeki eleştirilere mayolu pozlarıyla yanıt verdi

Yaz ayında aldığı kiloları yüzünden günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından verdiği kiloları göstermek için mayolu pozlarını paylaştı.

YouTuber Duygu Özaslan, kilolu olduğu yönündeki eleştirilere mayolu pozlarıyla yanıt verdi
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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla kısa zamanda ünlenerek adını geniş kitlelere duyuran Duygu Özaslan, yaz aylarında sarı bikinisiyle görüntülenmiş aldığı kilolardan dolayı çok konuşulmuştu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı içi kilo alan fenomen, aylar sonra verdiği kilolarla kamera karşısına geçti.

"Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık"

Instagram hesabında 1,9 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan, peş peşe paylaştığı pozlarını "Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" notuyla kilolu fotoğraflarını çeken basın mensuplarına göndermede bulundu. Fotoğraflarına photoshop yaptığı konuşulan Özaslan, söylentilerin önüne geçmek için pozların ardından bir de videosunu yayınladı.

İşte Duygu Özaslan'dan yeni pozlar...

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