Çıplak pozları yayınlanan Cem Özer, eşiyle birlikte açıklama yaparak özür diledi

2017 yılında Pınar Dura ile nikah masasına oturan Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine karısı ile beraber kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" diye mesaj yazan Cem Özer, eşi Dura ile birlikte görüntülü açıklama yaptı.

Özer, eşiyle kamera karşısına geçti

Cem Özer, eşi Pınar Dura ile yaptığı açıklamada, "Evet bir hata ettim, karım varken böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Normal dönemimizde değil sıkıntılı bir dönemimizdeydik. Bazen insan sıkıntılı dönemlerinde ne yapacağını bilemiyor. Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir" dedi.

"Minik bir beraberlik"

Cem Özer'in konuştuğu sırada söze giren Pınar Dura ise "Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir de evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Bizim aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem 'bekarken' Almanya'da bu kadınla minik bir beraberliği olmuş" ifadelerini kullandı.

"Sana bir ceza keseceğiz"

Daha sonra Cem Özer, "O bizim sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılmış. Bir aracıyla arandım ben 'sana bir ceza keseceğiz' dediler. Canım karımdan özür diliyorum. Gerçekten yaptığım bir hataydı. Ona teşekkür ediyorum benim yanımda, beni anladı" diye konuştu.

"Uygun olmayan fotoğraflar attı"

Cem Özer'le olan konuşmalarını ifşa eden Almanya'da yaşayan kadın, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına şunları anlattı: "Ben Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Bir ünlü tarafından tacize uğradım. Uygun olmayan resimler, fotoğraflar ve videolar atıldı. Bu Türkiye'nin ilk showmani ve evli bir insan. Monica Belluci'ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı. Ben de bunu başka kadınlara yapmasın diye konuşmaya karar verdim. Başka kadınlara da yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sapıklığı kamuoyuna bildirmek istiyorum."

"Sosyal medyadan sevişmeye başladık"

Almanya'da yaşayan kadının Seren Serengil'e ulaşmasının ardından ifşa olan Cem Özer, takipçisiyle 11 yıl önce bir Almanya turnesinde tanıştığını söylerken taciz iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sözlerine devam eden Özer, telefonla bağlandığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık."

"35 dakika görüntülü görüştük"

Bu kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Beni aramaya başlayınca her yerden engelledim. Pandemi döneminde beni yeniden yalvar yakar sosyal medyadan aradı. 35 dakika canlı görüşme var. Kendisini taciz ettiğini düşündüğü bir insanla neden 35 dakika kameralı görüşür?"

"Kumpasa geldim, karımdan özür diliyorum"

Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, karısından da özür diledi. Şantaj edildiğini ileri süren Özer, "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor " diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunuyor

Cem Özer cephesinden daha sonra gelen açıklamada ise, görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve Yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sayın Basın Mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile iş birliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."