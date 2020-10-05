Limonlu muhallebi nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Limonlu muhallebi kısa sürede harika bir tatlı hazırlamak isteyenlerin yardımına yetişiyor. Her evde bulunan malzemelerle, pratik ve bir o kadar da lezzetli limonlu muhallebiyi denemenizi öneririz. Tadı Limonlu dondurmayı aratmayan limonlu muhallebi tarifi için kolları sıvayın ve mutfağa geçin. Şimdiden afiyetler olsun!

Limonlu muhallebi malzemeleri:

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta sarısı

1/3 çay kaşığı zerdeçal

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 adet limon suyu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Limon suyu hariç bütün malzemeyi tencereye alın ve karıştırın. Kıvam almaya baslayınca limon suyunu ekleyin. Vanilyayı da koyup, altını kapatın. Kaselere servis edin. Afiyet olsun.