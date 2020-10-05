Limonlu muhallebi nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Limonlu muhallebi kısa sürede harika bir tatlı hazırlamak isteyenlerin yardımına yetişiyor. Her evde bulunan malzemelerle, pratik ve bir o kadar da lezzetli limonlu muhallebiyi denemenizi öneririz. Tadı Limonlu dondurmayı aratmayan limonlu muhallebi tarifi için kolları sıvayın ve mutfağa geçin. Şimdiden afiyetler olsun!
Limonlu muhallebi malzemeleri:
1 litre süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
5 yemek kaşığı şeker
1 adet yumurta sarısı
1/3 çay kaşığı zerdeçal
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
1 adet limon suyu
1 paket vanilya
Nasıl yapılır?
Limon suyu hariç bütün malzemeyi tencereye alın ve karıştırın. Kıvam almaya baslayınca limon suyunu ekleyin. Vanilyayı da koyup, altını kapatın. Kaselere servis edin. Afiyet olsun.