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Limonlu muhallebi nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Bugün içinizi serinletecek, mis gibi limon kokusuyla mest eden limonlu muhallebi tarifini seçtik. İşte püf noktalarıyla nefis limonlu muhallebi tarifi!

Limonlu muhallebi nasıl yapılır damak çatlatan tat!
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Limonlu muhallebi kısa sürede harika bir tatlı hazırlamak isteyenlerin yardımına yetişiyor. Her evde bulunan malzemelerle, pratik ve bir o kadar da lezzetli limonlu muhallebiyi denemenizi öneririz. Tadı Limonlu dondurmayı aratmayan limonlu muhallebi tarifi için kolları sıvayın ve mutfağa geçin. Şimdiden afiyetler olsun!

Limonlu muhallebi malzemeleri:

1 litre süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
5 yemek kaşığı şeker
1 adet yumurta sarısı
1/3 çay kaşığı zerdeçal
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
1 adet limon suyu
1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Limon suyu hariç bütün malzemeyi tencereye alın ve karıştırın. Kıvam almaya baslayınca limon suyunu ekleyin. Vanilyayı da koyup, altını kapatın. Kaselere servis edin. Afiyet olsun.

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