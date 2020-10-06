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9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un ilk konukları belli oldu

Geçirdiği silahlı saldırının ardından ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses 9 yıl aranın ardından kaza günü ağırladığı Deniz Seki ile Kutsi'yi konuk etti.

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show'un ilk konukları belli oldu
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2011 yılında Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, uzun süre ara verdiği ekranlara geri döndü. Talihsiz kaza günü Kutsi ve Deniz Seki'yi programında ağırlayan Tatlıses, 9 yıl sonra da aynı sanatçıları çağırarak "Nerede kalmıştık" dedi.

Kaza gününe dair konuşulmayanları konuşacak

Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığında hazırlanan 'İbo Show', milyonları ekrana kilitleyecek çok özel bir bölümle izleyicinin karşısında olacak. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar önceye götürerek daha önce hiç kimsenin konuşmadığını konuşacak. Tatlıses programında "O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabını da verecek.

İşte İbo Show'un özel bölümünden basına yansıyan kareler...

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