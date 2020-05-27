Kabaklı köfte nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Özellikle kızartma tariflerinde enfes lezzetiyle büyüleyen kabak, bu kez köftenin içerisine giriyor, ortaya tadına doyum olmaz bir yemek çıkıyor. Yarım saatte hazır olan bu pratik lezzete sevdikleriniz bayılacak. Köfte harcımıza kabağı ekleyip yoğuruyoruz. Tam kıvamında pirişip servise hazır ediyoruz. Kabaklı köfte tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz...

Kabaklı köfte tarifi için malzemeler:

1 adet kabak

1 adet küçük boy soğan

1 adet yumurta

1/3 demet ince kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

350 gram dana kıyma

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

Pişirmek için:

1 çay bardağı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Kabağı rendeleyin ve fazla suyunu süzdürün. Soğanı rondodan geçirin ya da rendeleyip fazla suyunu sıkın. Sarımsağın kabuklarını soyun ve ezin. Derin bir kabın içine kıymayı alın. Üzerine yumurtayı kırın. Diğer tüm malzemeleri de ekleyerek güzelce yoğurun.

Elde ettiğiniz harcı streç filmle sararak buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Ardından elinizle yuvarlak, tok köfteler hazırlayın. Bir tavaya zeytinyağını alın, hafif kızdıktan sonra köfteleri atıp pişirin. Renkleri hafif dönünce ve içleri pişince çıkarıp fazla yağını süzdürün ve afiyetle tüketin.