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Yüksek tansiyona ne iyi gelir sarımsak yüksek tansiyonu düşürmede etkili!

Tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilen yüksek tansiyonu düşürmenin doğal yöntemleri bulunuyor. İşte yüksek tansiyona iyi gelen besinler!

Yüksek tansiyona ne iyi gelir sarımsak yüksek tansiyonu düşürmede etkili!
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Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon günümüzün en sık rastalanan hastalıklarından biri. Yüksek tansiyon genellikle stres, yorgunluk, hareketsizlik, genetik faktörler, açlık ve susuzluk gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yüksek tansiyonu düşürmek için birçok insan doğal yöntemlere başvuruyor. Yüksek tansiyon nedir? Yüksek tansiyona ne iyi gelir? Yanıtlar haberimizde...

Yüksek tansiyon nedir?

Hipertansiyon, vücudu birçok yönden etkileyebilecek önemli bir hastalıktır. Kan basıncının yüksek olması kan damarlarına, kalbe, beyne, böbreklere, gözlere ve hatta diğer birçok organa fazladan yük bindirir. Yüksek tansiyonun tedavi edilmemesi damarlar üzerindeki bu yükün sürekliliği anlamına gelir ve ilerleyen süreçlerde hayatı tehdit eden ciddi problemlere yol açar. 

Yüksek tansiyon belirtileri neler?

Hipertansiyon yoğun baş ağrılarına sebep olur. Bu ağrılar diğer ağrılardan farklı olarak enseden başlayıp başın üst kısmına doğru ilerleyen ağrılardır. Yine yüksek tansiyondan dolayı baş dönmeleri ortaya çıkabilir, bu durum bazen kusmalara da yol açar. Kan basıncı göze direkt olarak etki edeceğinden görme yetisinde kısıtlılıklar ve göz kararması da ortaya çıkabilir. Her zaman olmasa da burun kanaması da görülebilir. Kronik halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra nadir de olsa kollar ve bacaklarda şişlikler meydana gelir. 

Yüksek tansiyona ne iyi gelir?

Sarımsak: Sarımsak tüketmek yüksek tansiyonu düşürmek için en etkili yöntemlerden biridir. O anda yiyecek durumda olmayanlara sarımsak soyularak koklatılabilir. Sadece birkaç dakika içerisinde tansiyonu yükselen kişiler çok daha sağlıklı hissetmektedir.

Nar ve nar suyu: Narın az bilinen faydalarından bir diğeri de tansiyonu düşürmesidir. Nar suyu da aynı şekilde son derece sağlıklı olup bu amaçlı içilebilir.

Tuzsuz ayran: Tansiyonu yükseltmek için tuzlu ayran içilirken, düşürmek için tuzsuz ayran tüketilmelidir. Bununla birlikte yoğurt yemesi de hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabilir.

Yüz yıkamak: Hastanın suyunu soğuk suyla yıkamak şok etkisi yaratacaktır ve tansiyonun düşmesine vesile olacaktır. Bununla birlikte imkanı olanlar ılık suyla duş alarak rahatlayabilir.

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