Tahinli çatlak kurabiye nasıl yapılır bu lezzet ağızda dağılıyor!

Kurabiye tarifleri çoğu zaman çay saatlerinin olmazsa olmazı oluyor. Biz de bugün elmaelma.com okuyucuları için çayın, kahvenin yanında iyi giden tahinli kurabiye tarifi hazırladık. Bal ve tahinle tadı zenginleşen bu kurabiyeye bayılacaksınız. Tahinli çatlak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tahinli çatlak kurabiye tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı tahin

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı(oda sıcaklığında olmalı)

1/2 su bardağı (bir parmak eksik)pudra şekeri

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2-3 su bardağı un(kıvama göre artırılabilir)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Tahin ve erimiş tereyağını geniş bir kabın içinde karıştırın. Pudra şekerini, kabartma tozu ve vanilini tahinli karışıma ekleyin ve cevizleri de ekleyerek karıştırın. Karışımın içine unu azar azar eleyerek ilave edin. Hamur yavaş yavaş kulak memesi kıvamına gelinceye kadar un eklemeye devam edin ve yoğurun.

Yoğurduğunuz kurabiye hamurunu buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın (yaklaşık 35 gram) ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak fazla renk aldırmadan pembeleşinceye kadar pişirin ve soğuması için dinlendirin.